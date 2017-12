No próximo dia 4 de dezembro o SAC Móvel estará em Iaçu ofertando serviços

Nos dias 04 a 05 de dezembro o SAC Móvel estará atendendo na cidade de Iaçu, quando a população terá a oportunidade de emitir vários documentos pessoais e certidões. Uma carreta ficará estacionada no centro da cidade, na Praça 15 de Novembro, onde fica a Agencia do Banco do Brasil, para dar atendimento nos dois turnos diários, sempre nos horários das 8h00 da manhã às 18 horas, no cair da tarde.

Serviços

Por meio do SAC Móvel são oferecidos à população serviços públicos como emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade, 1ª via do CPF, certidão de antecedentes criminais, além de recadastramento de inativos e pensionistas, bem como o atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). O SAC Móvel funcionará com a oferta de 300 senhas para atendimento nos dois dias. Sendo prevista a distribuição de 200 senhas no dia 4, nos horários das 8h às 18h, e mais 100 senhas no dia 05, com atendimento até às 12 horas.