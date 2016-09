No desespero da derrota prefeito divulga pesquisa suspeita em Boa Vista do Tupim

O prefeito João Passos Trabuco candidato à reeleição pelo PT, em Boa Vista do Tupim, conhecido por “João Gogó”, desesperado com a iminente derrota eleitoral, voltou a aplicar mais uma jogada para tentar enganar os eleitores, esperando melhorar sua aceitação, apesar do alto índice de rejeição que acumula. Nesta terça, 27/09, João Gogó divulgou uma pesquisa realizada pela empresa Top Projetos e Consultoria Ltda, na qual os falsos indicadores apresentam vantagens eleitorais a seu favor, na tentativa de confundir a opinião pública.

Ocorre que, levantamentos realizados pelos advogados da coligação “Boa Vista Que Queremos”, encabeçada pelos partidos PSDB / PMDB / PSB / PV / PSC / PPS / DEM / PP / PDT, constataram uma série de erros, equívocos e falhas que colocam sob suspeita, tanto a empresa quanto a idoneidade da pesquisa divulgada contendo falsos indicadores a favor do alcaide.

Normalmente, uma pesquisa de credibilidade é realizada por instituto ou consultorias especializadas em estudos estatísticos, entretanto, a empresa TOP Projetos e Consultoria Ltda sediada em Irecê/Ba, tem como atividade principal o transporte escolar, conforme seu Cartão de CNPJ 12.032.011/0001-32. Porém, como se fosse uma babel de serviços, consta no seu CNPJ que esta empresa também realiza transporte rodoviário de passageiros e de cargas pesadas, agencia mão de obra para terceirização, realiza serviços de engenharia, de agronomia, promove feiras e eventos, além de produção musical. Um verdadeiro carnaval de facilidades para a sua clientela, que merece a fiscalização do CREA, a entidade representativa dos engenheiros.

“Pesquisa é coisa muito séria e deve ser aplicada com muito respeito ao cidadão. Não pode, nem deve ser utilizada como instrumento de manipulação da opinião pública”, advertiu o coordenador de campanha, Cledino Ferreira, da coligação “Boa Vista Que Queremos”, cujo candidato Dinho Campos (PSDB) vem liderando a campanha eleitoral por todo o município.

A pesquisa divulgada pelo jornal O Paraguaçu no dia 23/09, apontando que o candidato Dinho Campos lidera a campanha com 56,25% das intenções de votos, foi devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Elaborada pela empresa Economic Consultoria & Pesquisas, a pesquisa foi legalmente contratada pela Coligação “Boa Vista Que Queremos”, com valor declarado de R$4.800,00 e pago com cheque da campanha pela conta do candidato. Diferente da pesquisa de João Gogó, em que a TOP contrata a si mesma e paga a si mesma para realizar a pesquisa a favor do alcaide.

Processos na justiça

A TOP Projetos e Consultoria LTDA já tem uma negativa folha corrida na justiça, por ter sido condenada em processos judiciais por aplicação de pesquisas fraudulentas. Recentemente, no dia 09 de setembro, o juiz eleitoral Roberto Paranhos do Nascimento, da 47ª Zona de Juazeiro/Ba, sentenciou contra o registro de uma pesquisa da TOP junto ao TRE, por não apresentar metodologia adequada e o sistema de processamento dos dados, tampouco indicou a margem de erro e intervalo de segurança, elementos indispensáveis numa análise estatística.

O juiz constatou também um trambique armado pela pesquisa: lavagem de dinheiro! Em sua sentença liminar o juiz Roberto Paranhos escreveu: “…e mais grave, ao registrar a pesquisa (a TOP) informou que o contratante é a própria empresa com valor de R$1.000,00 e que dispensava a nota fiscal. No entanto, juntou Nota Fiscal Eletrônica para o Partido Solidariedade, no valor de R$12.000,00”, concluiu o juiz indignado, anulando a divulgação da pesquisa em Juazeiro.

Contratação fraudulenta

Ao analisar o documento de registro da pesquisa da TOP junto ao sistema do Tribunal Regional Eleitoral – TRE, advogados e políticos constataram várias situações que provocam muitas duvidas nas intenções da empresa e seu acordo com o prefeito “João Gogó”. Observa-se que a TOP é a contratante de si mesma e paga, a si mesma, pelo trabalho de pesquisa realizado para engrandecer o alcaide, anunciando o valor de R$4.500,00.

A orientação da Justiça Eleitoral é totalmente divergente, orientando para procedimentos concretos como fica patenteado pela Lei Nº 9.504/97, art. 34, § 1º: “o sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que divulgam pesquisas de opinião relativas aos candidatos e às eleições, terão incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, para confrontar e conferir os dados publicados”. Terá a TOP no seu registro junto ao TRE, apresentado estes dados comprobatórios das pesquisas? É isso que será apurado por advogados quando da ação que será impetrada no tribunal para identificar o quando foi fraudado da opinião do cidadão tupinense.