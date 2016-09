NIM: uma árvore de grandes benefícios

O jornalista Salvador do Paraguaçu vem pesquisando sobre os benefícios da planta NIn há alguns anos e constata que são imensos os seus benefícios. A própria Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA tem realizado pesquisas genéticas e experiências de campo com o Nin. Com esta reportagem apresentamos mais informações sobre esta planta milagrosa, que em nossa região da Caatinga é tida como invasora, apesar de ter se adaptado muito bem ao clima quente do nosso bioma, demonstrando facilidade no plantio e rapidez no crescimento, mesmo diante da falta de água e baixa precipitação de chuvas.

Origem e chegada ao Brasil

A Nim (Azadiractha indica A. Juss) está fazendo uma revolução no meio rural. Na agricultura em especial, uma vez que suas folhas ou o suco gerado pelas sementes maceradas é um excelente inseticida. O Brasil descobriu há pouco. Está atrasado, porque ela já está devidamente popularizada entre os vizinhos. Há grandes plantios na Nicarágua, Cuba, El Salvador, Chile Guatemala, Costa Rica e República Dominicana; e, mais longe, na Alemanha e Estados Unidos.

A planta foi introduzida no Brasil em 1993, por Belmiro Pereira das Neves, doutor em entomologia, do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão da Embrapa, em Goiânia. A teimosia do técnico, que lutou contra o poder das multinacionais fabricantes de agrotóxicos e a arrogância dos colegas que menosprezaram seu trabalho, valeu a pena. Hoje existem mais 600 mil árvores plantadas no país. Tem Nim em Fortaleza, Goiânia, Belém, Tocantins e Mato Grosso. Um convênio da Embrapa com a iniciativa privada está disponibilizando 800 mil mudas de Nim, em Luziânia, a 200km de Brasília.

Interesse econômico

O interesse pelo Nim é crescente. Não é para menos. “Já se comprovou cientificamente que o Nim controla mais de 150 espécies de insetos considerados pragas da agricultura”, afirma Belmiro. Com a vantagem de não ser tóxico para o ser humano e nem para os inimigos naturais das pragas.

Belmiro destaca o uso do Nim na agricultura familiar. “A planta produz sombra, fruta e, entre outras coisas, o inseticida para se usar na lavoura”. Ninguém vai depender do agrotóxico, arriscando-se à contaminação, para combater as pragas.

Ele também destaca que o Nim está sendo utilizado em áreas de desertificação, e há projetos para uso em reflorestamento, substituindo o pinus e o eucalipto. Ao contrário do eucalipto, que faz do lugar um deserto verde (plantas e animais não conseguem aninhar na área), o Nim oferece frutos que atraem os animais. Os empresários vêem nele outra vantagem, a madeira, de primeira qualidade, uma vez que o Nim é primo do mogno.

Nim é negócio na forma in natura ou industrializado. Nos Estados Unidos existem mais de 20 subprodutos da árvore, já devidamente patenteados. A Alemanha é um dos países que comercializam o óleo feito com suas sementes.

Experiências na Bahia

Na Bahia, a Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri), através da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), hoje extinta, lançou o Programa Nim, na região de Caetité, visando incentivar o plantio da espécie Nim (árvore de múltiplas utilidades, da mesma família do cedro, mogno e andiroba), na região de Caetité, onde disponibilizou assistência técnica aos beneficiários.

O projeto foi direcionado aos agricultores familiares organizados em cooperativas ou associações, para atender ao processo de comercialização do produto.

Dentro das ações do projeto, já foram produzidas e distribuídas 70 mil mudas de Nim aos agricultores de Paramirim, no Território da Bacia do Paramirim. A empresa ainda estende a produção e distribuição das mudas a outras regiões, tendo sido disponibilizadas outras dez mil mudas aos agricultores de Livramento de Nossa Senhora e cinco mil aos de Urandi, ambos os municípios no Território Sertão Produtivo, e três mil mudas para os agricultores familiares de Licínio de Almeida, no Território Vitória da Conquista.

O Nin vem sendo plantado nos meios urbanos e rurais por muitas pessoas e agricultores, utilizando-se como sombra nas ruas ou para produção de madeira na zona rural em toda Bahia.