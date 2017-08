Neste sábado tem São Pedro no Assentamento Floresta animando o povo de Ibiquera

A população do município de Ibiquera está convivendo com novos tempos de muitas alegrias e bem estar social, diante do resgate das culturas populares desenvolvidas pela Prefeitura Municipal, na atual Administração Nasce Uma Nova Ibiquera. Os festejos juninos do município vão encerrar com a realização do animado São Pedro de Floresta, um assentamento do INCRA onde vive uma população de 300 famílias de agricultores familiares.

O circuito do forró já está sendo decorado e preparado para a festa, neste sábado, 15, quando estarão no palco os artistas e forrozeiros, Orlan Pietro, que fará seu esperado show a partir das 23h00, enquanto a abertura ficará por conta do mestre sanfoneiro Divardinho e Sua Gente. Depois,, na virada da noite até o dia amanhecer, todos vão dançar sob a animação do cantor Day e Seus Teclados.

Orlan Pietro

A principal atração do São Pedro de Floresta será o cantor Orlan Pietro e banda, que promete um show inovador, repetindo o sucesso do São João que fez na cidade. Artista natural da cidade de Wagner-Ba, ele retornou de uma longa turnê no Centroeste Brasileiro, passando pelo Distrito Federal. Atualmente se dedica a um projeto regional, mais maduro e com uma estrutura melhor. “Nossa caminhada pelo Centroeste, especialmente Brasília, nos permitiu evoluir como artista, conhecer novas possibilidades e valorizar nosso trabalho. Agora é colocar em prática o nosso projeto e juntar o trabalho com o amor que sentimos pela Chapada Diamantina. “Ibiquera merece nossa atenção, em especial o prefeito Ivan Almeida, que vem valorizando a cultura local e regional”, agradeceu o cantor.