Neste final de semana celebra-se a Romaria da Lapinha de Bom Jesus na Chapada Diamantina

O roteiro do turismo religioso na Chapada Diamantina, contará neste final de semana com a Festa da Gruta da Lapinha de Bom Jesus, nos dias 5 e 6, quando a grande caverna receberá milhares de romeiros, turistas, trilheiros, espeleologistas e visitantes de várias regiões da Bahia. Situada no município de Ibiquera, a Gruta da Lapinha apresenta um arco imponente da entrada da caverna encravada no morro, em rocha de calcário dolomítico, na margem esquerda da BR-242, na altura do Km 215. Distante da capital baiana a 371,9 km, a gruta é um ponto tradicional de devoção religiosa ao Bom Jesus, ali realizando-se há mais de 90 anos uma romaria, quando os fiéis e romeiros pagam suas promessas depositando seus ex-votos, em agradecimento às graças alcançadas.

Programação

Este ano a Prefeitura Municipal dedicou especial atenção à realização dos eventos da Lapinha, buscando resgatar a importância cultural da festa religiosa e seus efeitos turísticos para a economia do município. A programação prevê a retomada e a valorização desse espaço envolvendo toda a comunidade em visitas à gruta.

Desde a quinta-feira, 3, o movimento no local tem atraído a visita dos idosos e jovens beneficiários dos programas do Centro de Convivência Social – CRAS, em transporte cedido pela Prefeitura ibiquerense; Seguindo-se nesta sexta-feira, 4, a excursão dos alunos e professores da rede municipal de ensino. No sábado será constante a visitação de turistas e romeiros.

No domingo, 6, a partir das 9h00 da manhã, haverá a Missa do Terço ao pé do Cruzeiro de Bom Jesus, na área externa da gruta. Logo depois, às 10h00 será celebrada a Missa dos Romeiros do Bom Jesus, no interior da Gruta da Lapinha, sob a pregação do Padre Mário de Carli, representante da Diocese de Ruy Barbosa, atual pároco das cidades de Ibiquera e Nova Redenção.

O domingo será revestido de muita animação, movimento e Quermesse ofertando lanches e sucos, enquanto os visitantes percorrem toda extensão da gruta e seus enormes salões, onde podem ser vistas as admiráveis formações rochosas das estalagmites e estalactites. (Fotos cedidas pela Secretaria de Assistência Social de Ibiquera).