Mutirão do Glaucoma beneficiou 228 pessoas em Ibiquera

Os serviços de saúde no município de Ibiquera, situado na Chapada Diamantina, vem alcançando melhores níveis de atendimento e serviços, depois das ações e planejamento da nova gestão municipal liderada pelo prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB). Na semana passada, numa iniciativa inédita, a Prefeitura realizou, na terça-feira 02, o Mutirão do Glaucoma, beneficiando 228 pessoas com problemas de visão ocular. “Com esta ação da Secretaria de Saúde, muitas pessoas com dificuldades de visão recebeu um atendimento que nunca aconteceu na nossa cidade”, disse o prefeito Ivan Almeida, ao acompanhar o mutirão naquele dia, acrescentando: “Nós estamos devolvendo ao nosso povo o direito de receber um atendimento de qualidade para sua saúde, graças aos esforços da nossa equipe e a prioridade que estamos dando ao setor”.

Atendimento especial

O Mutirão do Glaucoma realizado pela Prefeitura contou com a parceria da Clínica Adrivana Cunha e Cia Ltda, cujos procedimentos e atendimento à população ocorreram na Unidade de Saúde da Família, situado na sede do município. Dentre os pacientes que foram atendidos, registraram-se muitos idosos e pessoas de meia idade, portadores de algumas outras enfermidades no globo ocular. Conforme a secretaria municipal de saúde, Denise Mary Sá Teles, “os casos diagnosticados de Glaucoma foram ofertados tratamento (colírios) e, em alguns casos, de outros diagnósticos estabelecidos por ocasião da consulta, como os casos de catarata, será tratado à nível de encaminhamentos específicos, através do TFD Municipal”.

Durante o mutirão o prefeito Ivan Almeida marcou presença por alguns momentos, cumprimentando os profissionais da saúde e pacientes, acompanhando de perto os procedimentos que foram realizados com sucesso.

O que é o Glaucoma

Glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular que provoca lesões no nervo ótico e, como consequência, comprometimento visual. Se não for tratado adequadamente, pode levar à cegueira.

Há vários tipos de glaucoma. O glaucoma crônico simples ou glaucoma de ângulo aberto, que representa mais ou menos 80% dos casos, incide nas pessoas acima de 40 anos e pode ser assintomático. Ele é causado por uma alteração anatômica na região do ângulo da câmara anterior, que impede a saída do humor aquoso e aumenta a pressão intraocular.