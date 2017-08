Mutirão das DAPs beneficia mais de 100 agricultores familiares de Boa Vista do Tupim

Os agricultores familiares e centenas de famílias dos assentamentos do INCRA, no município de Boa Vista do Tupim, estrão recebendo orientações e assistência técnica a partir da nova gestão implementada na Secretaria Municipal de Agricultura. Com uma equipe técnica formada por engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e até engenheiro ambiental, esta semana foi realizado o Mutirão das DAPs, (Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ) que beneficiou mais de 100 agricultores familiares e asa associações dos agricultores, que há alguns anos não tinham acesso ao PRONAF.

A iniciativa do Governo da Reconstrução atraiu centenas de agricultores que superlotaram os corredores da secretaria na sexta-feira e neste sábado, 21 e 22. Para a realização do mutirão, além da equipe de assessores e técnicos da secretaria, participou também a Equipe estadual da Bahiater, com a presença do coordenador Carlos Eduardo e os técnicos: Paulo Roberto Pina, Alberto Alves e Jorge Lemos.

O que é a DAP

A DAP é uma espécie de identidade do agricultor familiar para que tem há acesso as políticas públicas como, por exemplo, Programa Nacional da Agricultura Familiar – Pronaf, Programa de Aquisição de produtos da Agricultura Familiar – PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Estes programas garantem recursos para as Prefeituras comprarem os produtos dos agricultores familiares, ampliando a economia do homem do campo.

Para obter a DAP, o agricultor familiar deve dirigir-se a um órgão ou entidade credenciados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, munido de CPF e de dados sobre sua propriedade rural (área, número de pessoas residentes, composição da força de trabalho e da renda, endereço completo).

Para fornecer à alimentação escolar, o agricultor familiar deve possuir Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP.

Se grupo informal, deve possuir DAP Física.

Se for associação ou cooperativa, deve possuir DAP Jurídica, que é o instrumento que identifica as formas associativas dos agricultores familiares organizadas em pessoas jurídicas devidamente formalizadas. Também é denominada DAP especial e deve, obrigatoriamente, conter a relação completa de cada associado vinculado a ela com seus respectivos números de DAP Física.