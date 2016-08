Mutirão da Fundação Paraguaçu conclui a construção do cais no açude

Mais uma ação do Projeto Cariangó com a participação da coletividade aconteceu na manhã deste domingo, na margem do Açude Juracy Magalhães de Itaberaba, quando a comunidade do Jardim das Palmeiras no Bairro Primavera, mobilizados pela Fundação Paraguaçu, realizou mais um mutirão para a construção do cais na margem do lago. Os moradores chegaram junto e alguns pescadores artesanais da Associação de Pescadores de Itaberaba – API, que será beneficiada pelo projeto. O cais ficou pronto e contou com a dedicação voluntária dos carpinteiros Seu Gerson e Padeiro, além do pedreiro João, pintor Mendonça, morador Nelson e seus filhos, Dona Zélia, Dona Maria e muitos jovens e mulheres que ajudaram a preparar feijoada e churrasco durante os mutirões.

Estufa e Banco de Sementes Conforme os dirigentes da ONG presentes, José Ruy Cortes (presidente do conselho curador), Salvador Roger de Souza (presidente do conselho diretor) e Conceição Affe (secretária), o cais faz parte da obra da Estufa Banco de Sementes, que será edificado na Ilha Cariangó no meio do açude. O barco de alumínio naval de cinco metros dará suporte à logística de acesso à ilha, onde também serão implantados os viveiros de mudas nativas, frutíferas e espécies florais e medicinais da Caatinga. Eles informa que a etapa inicial do projeto v em recendo total apoio da Fundação Interamericana – IAF que autorizou o convênio de doação BR-898, com doação de U$49.0 mil dólares, equivalentes a R$160.000,00 que vem sendo aplicado pela ONG, beneficiando várias comunidades.

1.0 milhão de árvores

O Projeto Cariangó tem por meta o plantio de 1.0 milhão de árvores em cinco anos, a partir iniciando-se este ano com implantação dos viveiros e a produção de mudas. Para tanto serão realizadas diversas obras, a exemplo da construção do Banco Genético de Sementes das Espécies Nativas na Ilha Cariangó, dinamização da produção de mudas no Viveiro de Mudas n° 01, localizado no Parque de Exposição Agropecuária, implantado na parceria do Sindicato Rural de Itaberaba/FAEB/SENAR; além da instalação dos Viveiros de mudas nas seguintes localidades: Viveiro 02, no Horto Florestal Municipal de Itaberaba; 03, Escola Monte Paraiso (margem do lago do Açude Juracy Magalhães); 04, no Assentamento Vazante em parceria com os agricultores familiares assentados, para reflorestamento e recuperação da Nascente do Cariangó; 05, em Ruy Barbosa em parceria com o Sindicato Rural de Ruy Barbosa; 06, na Escola Família Agrícola Mãe Juvina em RB; 07, em parceria com o Comitê Gestor da ÁRIE do Orobó e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ruy Barbosa; 08, em Iaçu, em parceria com Apoio do Polo Cerâmico mobilizado pela Industria Cerâmica CEPAINCOL; 09, em parceira com a Prefeitura Municipal de Iaçu; 10, em Marcionílio Souza em parceria com o Sindicato Rural de Marcionílio Souza; 11, em parceria com a Prefeitura Municipal de MSS; 12, em Boa Vista do Tupim em parceria com a Cooperativa de Produtores de Leite – COOPERTRAN, o Polo Cerâmico articulado pela Industria Cerâmica Vitoria; 13, em parceria com a Prefeitura Municipal de BVT.