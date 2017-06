Município de Iaçu recebe nova ambulância para serviços de saúde

Na manhã de hoje, quarta-feira 14, o município de Iaçu foi favorecida pela conquista de nova ambulância 0km, que vai fortalecer o traslado de pacientes para os centros médicos da cidade e os grandes centros de referencia na saúde. O veiculo é fruto de emenda do deputado estadual Luiz Augusto (PP) junto ao Orçamento do Governo do Estado, sendo liberada pelo governador Ruy Costa. O ato de entrega na sede da Governadoria, no Centro Administrativo em Salvador, contou com a presença do prefeito Adelson Souza de Oliveira (PPS), que recebeu as chaves do veículo, diretamente das mãos do deputado Luiz Augusto.

Reconhecendo a importância da chegada de nova ambulância para a frota da suade municipal, o prefeito Adelson expressou de publico na cerimônia: “Agradeço ao apoio do nosso deputado Luiz Augusto, por viabilizar esta ambulância para nossa Iaçu, pois vai ajudar muito nosso município com o transporte de pacientes para atendimentos especializados na capital baiana”.

O deputado anunciou que serão 16 ambulâncias que conseguiu através aprovação de emendas, para doar a diversos municípios, “e Iaçu figura dentre os primeiros a ser beneficiado, diante dos esforços e a prioridade do prefeito Adelson para com a saúde da população iaçuense”, afirmou o deputado ao entregar as chaves da nova ambulância.