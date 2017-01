Multidão em festa aclamou a posse do prefeito Helder Campos em Boa Vista do Tupim

Sob um clima de muita tranquilidade e intensa festividade, uma multidão de quase 4,00 pessoas acompanharam os atos de posse do prefeito Helder Lopes Campos, o popular Dinho, ao cargo de prefeito do município de Boa Vista do Tupim. Pela manhã do domingo, 1º de janeiro, os vereadores assumiram seus mandatos em sessão que elegeu o edil Sávio Bulcão (PSDB) para o cargo de presidente da Câmara, compondo a mesa diretora eleita por unanimidade, com os parlamentares Derneval Almeida Santana (vice-presidente), Rudival Cipriano Lima, 1º secretário e Ivanice Araújo dos Anjos Santos, 2ª secretária.

O ponto alto da sessão aconteceu com a chegada do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) e o vice-prefeito Léo Satélite (PMDB), sendo recebidos sob aplausos e exclamações de alegria pela multidão que lotou o recinto do Poder Legislativo. Conduzidos por uma comissão de honra composta pelos vereadores Ivanice Santos e Tau Aragão, os dois líderes políticos foram empossados nos cargos de prefeito e vice, sob a pronúncia de juramento.

O ato de entrega das chaves da prefeitura e a transmissão de cargo foram realizados pelo servidor municipal e ex-secretário de administração, Mário Brito Freitas, que representou o prefeito derrotado, João Passos Gidu Trabuco (PT), que se omitiu de transmitir a posse ao prefeito Dinho.

Aclamação popular

As festividades de posse continuaram pela tarde em evento na quadra coberta, onde o prefeito Dinho apresentou toda equipe de secretários da sua administração. Ele prometeu empenho e muito trabalho a partir da segunda-feira, 2, visando reestabelecer a moralidade e eficiência administrativa do município.