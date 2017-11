Muito forró, mulher bonita e desfile de cavaleiros, marcaram o sucesso da 1ª Festa do Vaqueiro de Iaçu.

Um belo e animado desfile uniu quase 2.000 montarias, dentre vaqueiros encourados, amazonas, cavaleiros e grupos de vaquejada, na manhã do domingo, 17, encerrando com a Missa Solene celebrada pelo Pe. Sérgio Braga. A marcha dos vaqueiros teve início no Balneário das Três Gameleiras, que também foi ponto de atração da festa e de muitos banhistas. Nas noites de sábado e domingo a animação ficou por conta dos espetáculos musicais onde o ritmo sonoro das vaquejadas agitou a Praça dos Ferroviários, que foi inteiramente decorada como principal circuito do evento.

“Fiquei muito feliz com a realização das homenagens aos nossos vaqueiros, pois senti muito entusiasmos do povo, que vinha sempre me abraçar agradecendo pela realização do evento, que coloca nossa Iaçu no roteiro das grandes festas de vaquejada da Bahia”, afirmou o prefeito Adelson Sousa de Oliveira (PPS). Várias lideranças regionais marcaram presença, como o prefeito de Milagres, Cézar de Adério (PP) e o líder politico Elísio, de Nova Itarana.

Forró fungado e prêmios de argolinha

As noitadas da festa varou as madrugadas com muito forró animado pelos cantores Taty Vaqueira, D’Avila, Naldinho e Leo Rios, Jairo Barbosa, Jota Kajaiba, Edson Silva e o cantor iaçuense Bruno Lima e banda. No seu show a cantora Taty Vaqueira conseguiu atrair para o palco o prefeito Adelson Oliveira e os deputados Luís Augusto (estadual PP) e Artur Oliveira Maia (federal PPS) motivando os aplausos da multidão.

No domingo pela tarde aconteceu a Corrida de Argolinha no prado armado na área aos fundos do prédio do INSS, onde as duplas de vaqueiros e peões sacaram das argolas dos moirões, em busca dos prêmios.