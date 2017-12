Muitas atrações da 1ª Feira de Cultura animam os meios artísticos de Milagres

Todas as noites desta semana a população de Milagres e visitantes, convivem com as inúmeras atrações da 1ª Feira Cultural, que vem acontecendo desde o dia 9 e segue até o domingo 17. O evento vem envolvendo a juventude e muitos artistas, atraindo a presença das famílias milagrenses, sendo parte das comemorações da emancipação política do município, que celebrará o 56º aniversário, na sexta-feira, 22. A programação vem sendo muito aplaudida, promovendo-se pela primeira vez a exposição pública dos artistas locais, numa iniciativa pioneira do Governo da Reconstrução.

Shows e praça de alimentação

Nesta quarta, 13, os shows exposições de artes na Praça do Arraial contam com animada Boate Solidaria com o Dj Paulista, a partir das 22h00, cujo ingresso é a oferta de 1Kg de alimento. Antes, a animação ficou com o Grupo de dança de São Miguel das Matas que agitou a praça com seus ritmos e cores. Outra atração muito aplaudida foi a apresentação teatral encenada por acadêmicos da Universidade Federal do Recôncavo – UFRB.

Comidas e bebidas típicas são servidas na Praça de Alimentação que foi montada pela Prefeitura, atraindo muita gente em animados bate-papos e compra de artesanatos.

Esportes e artes

No mesmo circuito das artes ocorrem também Torneios de voleibol e futvôlei entre equipes locais, além de demonstrações de cross e bicross, como acontecerá no domingo, 17, com Encontro de Ciclistas e Moto show, com muitas piruetas sobre duas rodas na avenida.

Na quinta feira, 14, o programa envolverá a apresentação da segunda turma do 3º ano, com o projeto Nos Bailes da Vida, atraindo a rapaziada para a dança, que será animada por grupo musical local.

Haverá o esperado Concurso de Dança das Cidades Vizinhas, na quinta-feira, 15, encerrando com a Boate a fantasia que será animada pelos agitos dos Djs Alan Duarte e Matheus Santos.

Na sexta-feira, 16 serão prestadas justas Homenagens Póstumas aos Filhos Ilustres que contribuíram para o progresso e a paz social da coletividade, encerrando com uma grande seresta. Na culminância no domingo, 17, haverá concorrido Almoço no Arraial, seguindo pela tarde com a Semifinal do campeonato de mesa, numa noitada animada pelo Show Musical com a dupla Edy Barbicha e Nelly Borges.