Muita emoção marcou o enterro dos atletas e vitimas do avião do time Chapecoense

Debaixo de muita chuva e sob forte emoção, desembarcaram na manhã de hoje (3) os corpos das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense na Arena Condá. A retirada dos corpos das três aeronaves que vieram da Colômbia teve início por volta de 10h e demorou cerca de 50 minutos. Soldados do Exército formaram um corredor por onde passaram os caixões, que estavam cobertos com um pano branco com o símbolo da Chapecoense e uma faixa com o nome de cada uma das vítimas. O primeiro e o último caixão retirados receberam uma salva de tiros.

As famílias deixaram a sala reservada dentro do aeroporto e acompanharam a chegada dos corpos debaixo de um toldo na área externa do aeroporto. Os familiares choravam muito e se amparavam.

A chegada a Chapecó (SC) foi acompanhada pelo presidente da Republica, Michel Temer e por familiares das vítimas. O presidente chegou às 8h46 a Chapecó. Ele estava acompanhado de ministros, do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e de senadores catarinenses.

“Foi um trágico acontecimento que abalou o país, abalou o mundo. Quando vejo essa chuva que está caindo aqui acho que é São Pedro chorando pela mortes desses jogadores”, declarou o presidente.

Entre as autoridades que acompanhavam Temer estavam Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, Leonardo Picciani, ministro do Esporte, Walter Feldman, secretário geral da CBF, e Nivaldo Luiz Rossato, comandante da Aeronáutica, também estão no aeroporto de Chapecó para a cerimônia.

Doze vítimas do acidente com o avião da Chapecoense foram enterradas neste sábado em Chapecó, após o velório coletivo realizado na Arena Condá. Outras quatro pessoas devem ser sepultadas neste domingo, segundo informações dos cemitérios da cidade. A maior parte das vítimas do acidente aéreo será enterrada em outras cidades.

No cemitério Jardim do Éden, foram sepultados neste sábado as seguintes pessoas ligadas à Chapecoense: o médico Marcio Koury, de 44 anos; o preparador físico Anderson Paixão, de 37 anos, filho do também do ex-preparador físico da seleção brasileira Paulo Paixão; o conselheiro Ricardo Porto, de 46 anos; o diretor Decio Sebastião Burlet Filho, de 41 anos; o diretor financeiro Nilson Folle Júnior, de 29 anos; e o roupeiro Anderson Donizete, o Cocada, de 37 anos.

Também foi enterrado o narrador da Rádio Chapecó, Fernando Schardong, o Fernando Doesse.

Já no Cemitério Jardim Ecumênico, foram sepultados o assessor de imprensa Gilberto Pace Thomas, de 29 anos; o massagista Sérgio de Jesus; o supervisor de futebol, Emersson Di Domênico, de 43 anos; o vice-presidente de marketing Jandir Bordignon, além do empresário Davi Barrela Dávi.

Trajetória do acidente fatal da Chapeconse

O acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense na noite de segunda-feira (28/11) deixou 71 mortos e seis feridos. A tragédia aconteceu quando a aeronave se aproximava do aeroporto José María Córdova, na cidade de Medellín, na Colômbia. O avião British Aerospace BAe 146 que transportava a delegação do clube, da companhia boliviana Lamia, tinha 77 pessoas a bordo, entre membros da equipe, jornalistas e tripulação. (Fonte G1)