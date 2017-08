Muita animação, quebra pote e quentão, esquentaram o forró do Assentamento Floresta em Ibiquera

A animação reinou a noite toda do sábado, 15, durante a Festa de São Pedro do Assentamento Floresta, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiquera. Bandeirolas e gambiarras deram novo colorido na extensa praça da comunidade, onde o vento trouxe muito frio. Os shows com os cantores e sanfoneiros, Orlan Pietro ao teclado, Divardinho e sua gente e Day e Seus Teclados, animando o povão que dançou a noite toda, tomando quentão e espantando o frio.

Além do forró, a festa contou com o hilariante quebra pote, em que as pessoas eram amordaçadas, rodadas até a tontura e soltas com um porrete na mão para tentar quebrar o pote pendurado no meio da praça. Depois de muita porrada a esmo, com os foliões correndo do porrete que era brandido a torto e a direito, até o pote ser quebrado. Muitos disputaram aos empurrões as balas e presentes que se espalharam pelo chão.

Melhorias na comunidade

Ao agradecer aos foliões por brincarem a festa em paz, o prefeito Ivan Almeida destacou os benefícios que a Prefeitura tem levado às famílias agrícolas do Assentamento Floresta. O prefeito destacou os serviços de canalização de água encanada que foi implantada recentemente pela Administração Nasce Uma Nova Ibiquera. A água agora “está jorrando nas torneiras de cada moradia”, destacou Ivan Almeida, que em seguida fez questão de homenagear o advogado Walter Ubiraney dos Santos, por ter aberto há seis anos atrás um poço artesiano, que ficou fechado sem aproveitamento e a gora abastece a coletividade.

A estrada que dá acesso ao assentamento também foi reformada e terraplenada, melhorando o acesso na localidade. Os serviços sociais, de educação e atenção à saúde dos moradores melhorou com a presença constante de médicos, além da visita do Programa Prefeitura em Movimento.