Mucugê lança mais um evento nacional: o I Festival de Forró da Chapada

Nos próximos dias 12 a 14, da semana vindoura, Mucugê vai respirar o mais puro forró. Isso porque Targino Gondim reuniu grandes nomes do ritmo do Brasil para a primeira edição do Festival de Forró da Chapada. Lá estarão atrações como Tato Fala Mansa, Genilval Lacerda, Adelmario Coelho, Estakazero, Jó Miranda, Del feliz, Quinteto Sanfônico do Brasil, Flor Serena, Mestrinho, Renato Borghetti, Cezzinha e Zelito Miranda. Além da programação musical, o festival dá oportunidade a novos talentos de se apresentarem.

Promovido por empresas do trade turístico, o evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, e pretende comemorar o aniversário de um dos maiores sanfoneiros/forrozeiros da atualidade, Targino Gondim. No local, novos artistas vão divulgar seus trabalhos para um público mais específico e seleto, formador de opinião, provenientes de diferentes localidades do Brasil. Este é o primeiro evento da Chapada Diamantina que promove o Forró, o baião, o xaxado e o xote. Na programação também contará com oficinas gratuitas de sanfona, aulas de dança, forró na praça com a Rural Elétrica e, em todas as noites, shows com Targino Gondim e seus convidados.

“Este é o primeiro evento da Chapada Diamantina que promove o Forró, o baião, o xaxado, o xote, criados pelo Rei do Baião Luiz Gonzaga possibilitando a revelação de novos valores e talentos musicais do forró autêntico, segmento da música popular nordestina”, comentou o consagrado sanfoneiro Targino Gondin.

O Festival de Forró da Chapada vai estimular a produção, criação, inovação e renovação musical dentro do forró contribuindo para a conquista do mercado de trabalho, ampliando a divulgação dos artistas e difundindo o movimento. A ideia é manter o compromisso com as raízes culturais; promovendo intercâmbio musical entre todas as gerações participantes, de diferentes estados brasileiros e entre músicos já consagrados, cantores, compositores, produtores, empresários, técnicos, estudiosos, comunicadores e amantes do forró.

Serviço

I Festival de Forró da Chapada

Dias: 12 a 14/10

Onde: Mucugê, na Chapada Diamantina- Ba

Aberto ao Público