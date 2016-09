Morte do ator Domingos Montagner no São Francisco comove colegas

Depois de quatro horas, equipes de buscas encontraram o corpo de Domingos Montagner, o personagem Santo, de Velho Chico. Foi um mergulho nas águas do São Francisco, num momento de lazer, que tirou de cena o ator de 54 anos. Já era noite, quando o corpo foi reconhecido. Segundo os bombeiros, ele estava preso nas pedras, a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem do rio. O local fica próximo à usina de Xingó, na região de Canindé de São Francisco, que fica na divisa entre Sergipe e Alagoas.

“O local onde aconteceu a ocorrência, não é propícia para o banho. Possui formação rochosa, difícil acesso, uma altura considerável e não é área demarcada para o banho”, disse o coronel Reginaldo Dória, comandante do corpo de Bombeiros.

O ator fazia o personagem protagonista da novela das 21h, Velho Chico. Ele tinha acabado de almoçar com a atriz Camila Pitanga, que forma com ele o par romântico da novela. As gravações terminaram de manhã. Após as 14h, eles resolveram tomar um banho no Rio São Francisco, num local conhecido como Prainha. Camila Pitanga, que estava perto do ator, descreveu detalhes do acidente para a Polícia. Ela contou que eles foram até uma pedra, e de lá, mergulharam no rio. Minutos depois, ela percebeu que a correnteza estava muito forte e alertou Domingos. Os dois então começaram a nadar de volta para a pedra. Camila chegou primeiro e tentou ajudar Domingos – ela contou à Polícia que por duas vezes ela tentou segurar a mão de Domingos, mas a força da correnteza arrastou o ator. Neste momento, Camila começou a gritar por socorro. Segundo ela, Domingos já dava sinais de cansaço e desespero.

O motorista da equipe foi para a estrada pedir ajuda. Camila disse que Domingos começou a afundar. Ele ainda conseguiu voltar para a superfície duas vezes e, depois, desapareceu.

As buscas começaram imediatamente, com ajuda de helicópteros e barcos de pescadores. Ao todo, segundo o Governo do Estado, 50 pessoas participaram dos trabalhos. Quatro horas depois, o corpo foi encontrado e levado de barco para um outro rio, para ser removido até o carro do IML. O procedimento foi tomado para evitar tumulto, devido a quantidade de pessoas que estavam no local.

Perfil

Sucesso de crítica e de público, Domingos Montagner gostava de lembrar do início difícil da carreira. O galã que incendiava o público feminino se considerava, acima de tudo, um artista de circo. O paulistano começou sua carreira no teatro, mas a formação artística veio do picadeiro: durante 15 anos, ele se apresentou em festivais nacionais e internacionais. Em 2003, criou com outros dois colegas o Circo Zanni, do qual era diretor artístico. Só depois é que a televisão entrou na vida dele. Participou então de novelas como Salve Jorge, de 2012, onde interpretava o personagem Zyah. Mas foi com o agricultor Santo, de Velho Chico, que ele se consolidou no imaginário das mulheres. Em luta contra a injustiça e pela revitalização do Rio São Francisco, conquistou Tereza, a filha do coronel – vivida por Camila Pitanga.

Participou de programas e minisséries como O Bravo Retumbante, em 2012. Encarnou Paulo, um deputado que vira presidente da República. E fez também filmes, como Um Namorado para Minha Mulher, uma comédia romântica onde ele viveu um personagem que o fez até mudar de aparência.

Montagner escolheu morar com a mulher e os três filhos na cidade de Embu das Artes, em SP. É uma cidade nostálgica, famosa pela feira de artesanato e com o sossego tão desejado pelo ator.

Em Velho Chico, o personagem Santo desaparece nas águas do rio São Francisco, depois de sofrer um atentado, mas acaba sendo resgatado por índios. E o galã seguiu a mesma trajetória, mas a vida não imitou a arte – Domingos Montagner não voltou.

Reações e declarações

A triste notícia chocou da morte do ator chocou amigos e colegas de trabalho. “Ele era muito carinhoso. Carinhoso é a palavra para ele. Generoso, a gente fazia cena, dava parabéns um para o outro. E eu tô muito triste com o que aconteceu”, declara a atriz Claudia Ohana.

Nos estúdios Globo no Rio de Janeiro, atores rezaram de mãos dadas. “um grande cara, um grande colega. Um doce de pessoa, um ator extraordinário. Uma fatalidade, um absurdo, um absurdo”, lamenta a atriz Regina Duarte.

A atriz Camila Pitanga ligou para o pai, o também ator Antônio Pitanga, logo após o acidente. Ela falou dos momentos de desespero que passou quando tentava salvar o amigo. “A primeira coisa que ela fala: ‘pai, pai… pai… uma tragédia. Eu tô vivendo uma tragédia. Eu tô vivendo uma tragédia, meu pai. O Domingos… o Domingos… a correnteza levou o Domingos’. Segurou na mão dele? Ela disse ‘é, segurei pai. Segurei pai, eu tava segurando na mão dele, tentando trazer ele'”, conta o pai da atriz.

Logo após o final da gravação, os atores gravaram imagens de descontração e ele deixou uma mensagem. Abraçado aos colegas de cena Camila Pitanga e Gabriel Leone, ele disse: “Na nossa derradeira viagem, de gravações aqui de Velho Chico, encerrando esse épico maravilhoso, cheio de amor, de emoção, de carinho, de amizade… ó a família”.

A reação pela perda se espalhou também pelas redes sociais. Adriana Esteves escreveu: “Que Domingos Montagner descanse em paz e que Deus conforte o coração de todos os que sofrem pela sua partida”.

A apresentadora Angélica disse que não podia acreditar na notícia e que ele era um ser humano incrível. Luciano Huck disse que estava muito triste. “Despejo todo o meu carinho na esposa, crianças e família”.

O diretor geral da TV Globo, Carlos Henrique Schroder, lamentou profundamente a morte de Domingos e prestou solidariedade à família do ator: “Esse é um dia de uma tristeza sem fim para todos nós aqui da Globo e, tenho certeza, para todos os brasileiros. A morte de Domingos Montagner, tão jovem, nos deixa absolutamente consternados. E é perda de um colega maravilhoso, de um ator gigantesco que brilhou em tudo que fez, e de um ser humano especial. Mas nesse momento nosso sentimento está com a mulher e com seus filhos, com solidariedade, desejando que eles tenham força para passar por esse momento tão triste. É com eles que está o nosso sentimento agora”.

O ator Matheus Nachtergale, que trabalhou com Domingos na novela Cordel Encantado, resume quem era o homem por trás dos personagens da TV: “Assim que eu o conheci, em Cordel Encantado, eu entendi que era um ator especial. Um homem muito bonito, com uma beleza brasileira, maturada, adulta. Um homem que se formou nos palcos, longe do deslumbre, da mídia, da grana. Carregava consigo esse palhaço que ele tinha criado. Ele era um palhaço, do circo, de palco. Então, os galãs, os heróis do Domingos carregavam essa beleza de quem já foi palhaço”.

O corpo do ator Domingos Montagner chegou ao Instituto Médico Legal de Aracaju durante a madrugada desta sexta-feira (16). Um comboio formado por policiais civis, militares, bombeiros e profissionais da própria equipe da novela, seguiu desde Canindé de São Francisco, onde eram gravadas as cenas da novela, até o IML. Lá a segurança também foi reforçada para garantir a traquilidade na chegada. O corpo do ator passou por um exame de necropsia, que confirmou a causa oficial da morte: asfixia mecânica provocada por afogamento, descartando a possibilidade de que outros problemas pudessem ter interferido. Do IML o corpo será encaminhado para uma funerária depois ao aeroporto Santa Maria, em Aracaju. Ainda não foi informado o destino oficial, não se sabe de Rio de Janeiro ou São Paulo, onde o ator vivia com a família.