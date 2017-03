Morro do Chapéu já tem 06 médicas do

Programa “Mais Médicos”

No último mês de dezembro, o município de Morro do Chapéu recebeu mais 04 médicas através do Programa “Mais Médicos” do Governo Federal. O programa tem o objetivo de fortalecer ainda mais os serviços de atenção básica à saúde e reforçar as equipes de Saúde da Família dos municípios.

Agora, Morro do Chapéu já possui 06 médicas cubanas que já estão atuando nas Unidades de Saúde da Família da Rodoviária, da Caixa Dágua e da Pedra Grande e também nas comunidades de Fedegosos, Duas Barras e Ouricuri, atendendo toda a população dessas áreas, garantindo acesso e resolutividade na Atenção Primária a Saúde. A Secretária Municipal de Saúde, Maricélia Figueredo, falou da importância da atuação deste profissional médico junto à Equipe de Saúde da Família, no atendimento integral e humanizado à população, que busca as Unidades de Saúde do Município e ainda falou dos resultados que já se observa com a atuação destas médicas que já estão atuando em Morro do Chapéu.

Disse-nos então, a Secretária Maricélia: “A chegada destas médicas cubanas vem melhorando a resolutividade dos problemas de saúde dos usuários do SUS e, precisamos desta forma, retornar a credibilidade do serviço público. O cidadão, chegando às Unidades de Saúde da Família, encontra agora uma equipe multiprofissional sempre completa para acolhê-lo, tentando solucionar seus problemas de saúde ou encaminhá-los para unidades referenciadas do SUS”. E assim complementou a Secretária Maricélia: “Podemos reafirmar a importância da atuação destas médicas ainda numa fase de acomodação junto às equipes e a população em geral. Mas, já percebemos uma maior satisfação dos usuários do SUS ao encontrarem nas Unidades de Saúde do município um fortalecimento da equipe com a presença permanente desses profissionais”.

Secretária Maricélia ladeada das duas primeiras médicas cubanas que chegaram em Morro do Chapéu.

Fonte: Jornalista Paulo Sérgio Vasconcelos do Jornal Correio do Sertão.