Moradores dos conjuntos Irmã Dulce e Predinhos recebem em festa a caravana de Leonardo

Uma onda de aceitação vem tomando canta de toda a cidade, em torno da proposta de campanha “Itaberaba Livre”, empunhada pelas candidaturas de Leonardo, a prefeito e Ricardo, a vice-prefeito, arrastando multidões por onde eles realizam suas caminhadas eleitorais. Depois do surpreendente sucesso da caminhada da liberdade pelo Jardim das Palmeiras, ontem, quarta-feira 31/08, foi a vez dos moradores dos conjuntos habitacionais Irmã Dulce e os Predinhos, receberem de portas abertas e, com muita festa e alegria, a visita de Leonardo e sua mensagem de libertação de Itaberaba contra o continuísmo administrativo e a corrupção, que já foi tantas vezes denunciadas no Ministério Público, na Justiça, nos jornais e nos canais de televisão.

Compromisso com a moralidade e o trabalho

Depois de atravessar as duas comunidades urbanas, Irmâ Dulce e os Módulos 1 e 2 dos Predinhos, milhares de pessoas se uniram na caminhada até chegarem na praça do Modulo 3, do conjunto Vida Nova Itaberaba (Predinhos), onde Leonardo deitou falação num discurso antenado com as esperanças do povo. “Nossa candidatura tem o compromisso com a coragem, a liberdade e o trabalho”, disse o popular Léo acrescentando, “coragem para libertar Itaberaba do jugo dos maus administradores, desse continuísmo absurdo e a corrupção; liberdade para que o povo se sinta feliz em uma cidade justa, com mais saúde, educação e segurança; e trabalho, muito trabalho, para que o povo não receba elegantes brancos como este posto de saúde que nunca foi inaugurado, está aqui fechado, (apontou para a unidade de saúde da família construída pelo governo federal) enquanto a população vive sofrendo suas dores sem atendimento médico; faremos muito trabalho, para elevarmos a educação aos melhores níveis de ensino; muito trabalho para reabrir o Hospital Regional com os serviços de alta complexidade, para que se possa fazer todas as cirurgias que o paciente precisar”, garantiu Leonardo sob os aplausos da multidão de mais de duas mil pessoas.