Ministro Antônio Imbassahy prometeu ao prefeito Cézar encaminhar os pleitos de Milagres

Saindo na manhã desta quarta-feira, 15, às 10h00, do gabinete do Ministro Antônio Imbassahy, o jovem prefeito Cézar Rotondano Machado (PP) do município de Milagres, confessou-se entusiasmado com o atendimento que recebeu do ministro da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer, em Brasília. Por meio do watszapp, ele informou para nosso editor Salvador Souza, que o ministro Imbassahy foi bem receptivo e que garantiu encaminhar todos os pleitos de Milagres para atendimento dos ministérios.

O popular prefeito Cézar de Adério, informa que apresentou para o ministro Antônio Imbassahy várias solicitações, como recursos para melhorar os serviços de saúde do município; novos investimentos em educação e melhorias para a infraestrutura urbana e rural. “Minha missão é a constante busca de melhorias para o meu povo. Não descansarei até mudar a nossa realidade para melhor”, disse Cézar com muita disposição para o trabalho, nesta sua primeira viagem institucional a Brasília.

Visitas no Congresso

Na terça-feira, 14, o prefeito Cezar de Adério percorreu a esplanada dos ministérios, passou pelo Palácio da Alvorada, onde fica o gabinete do Presidente Temer e esteve no Congresso Nacional, onde despachou com o deputado federal Lúcio Viera Lima (PMDB), onde propôs novas emendas ao Orçamento da União, para o bem do município. Cezar informa que as emendas vão destinar verbas para construção de nova Unidade de Saúde da Família, aquisição de equipamentos agrícolas para fomentar a agricultura familiar no município, recuperação das estradas vicinais, além de obras de pavimentação urbana. “Estarei visitando os gabinetes cobrando soluções para as carências dos meus conterrâneos milagrenses”, disse Cézar com entusiasmo.