Ministério Público lança programa de atendimento móvel à população baiana

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) lança nesta quinta-feira (21) o programa MP Comunidade. A iniciativa deverá levar projetos e serviços do MP para os bairros da capital e municípios do interior do estado. Para tanto, a instituição usará um caminhão adaptado apra que promotores de Justiça e servidores ampliem o atendimento. O veículo permitirá quatro atendimentos por vez, já que possui quatro salas, e é equipado com acessibilidade para pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou limitação motora. O lançamento ocorre no pátio da sede do MP no Centro Administrativo da Bahia.