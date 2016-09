Ministério Público foi a favor e a juíza Catucha Gidi sentenciou: César de Adério é candidato sim em Milagres

A polêmica e as mentiras criadas pelos adversários políticos chefiados pelo corrupto prefeito Raimundo Galego, de Milagres, foram desmascaradas pela Justiça, no dia 9 de setembro, quando a juíza eleitoral Catucha Moreira Gidi, da 193ª Zona Eleitoral de Iaçu, sentenciou que o candidato Cezar Rotondano Machado, o popular César de Adério (PMDB), está devidamente habilitado e livre para concorrer ao cargo de prefeito nestas eleições. Citando a manifestação da promotora pública substituta, Maria Rita Araruna Correia, que anteriormente já havia se manifestado favorável à elegibilidade de Cezar, a magistrada decidiu em sua sentença, de apenas uma lauda, afirmando: “… não verifico óbices ao registro da candidatura de Cezar Rotondano Machado ao cargo de Prefeito na Administração Municipal de Milagres-Ba”. No parágrafo seguinte, revelando que para a justiça eleitoral o que importa é garantir ao povo o direito de livre escolha do seu candidato, a juíza determinou na sua sentença: “Registre-se a candidatura de Cezar Rotondano Machado para concorrer s eleições de 2016, para o cargo de prefeito, com o número e opções de nome e coligação indicados na RRC nº 01”.

Povo em festa

A cidade de Milagres se transformou em uma festa só, com o povo saindo às ruas e avenidas aclamando a vitória e Cezar de Adério, com intenso apitaço, foguetório, carreatas e muita sonorização, a partir do momento em que chegou a noticia da decisão judicial homologando a candidatura do jovem empresário, o mais novo líder politico do município, que enche de esperança o povo milagrense.

Foi intenso o entusiasmo e a falação dos políticos e candidatos da coligação, com a festa encerrando por volta das 10 horas da noite, depois dos discursos inflamados de todos os candidatos. Abraçados e carregados pelos braços da multidão, Cezar e Marcos passaram a representar a libertação de Milagres da tirania, da opressão, da corrupção e do medo, impostos por um “gestor corrupto que todo o povo repudia”, clamava o povo pelas ruas. Cezar de Adério é candidato a prefeito, sim, em união com o ex-vereador Marcos Queiroz, também homologado por sentença da juíza, para concorrer como candidato a vice-prefeito, pela coligação “União e Coragem Para Mudar Milagres”, concentrando os partidos PMDB / PRB / PP / PSL / PTN / DEM / PSB / PV / PSDB / PC do B.

Veja abaixo as sentenças prolatadas pela Juiza Catucha Gidi, garantindo a elegibilidade de Cezar e Marcos: