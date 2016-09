Ministério público atestou e a Justiça homologou a candidatura de Joyuson na condição de ficha limpa

Não adiantou os adversários propalarem a mentira de que o líder político e ex-prefeito de Utinga, Joyuson Vieira Souza, em plena Chapada Diamantina, não registraria sua candidatura nestas eleições. A verdade e a condição de elegibilidade deste atuante político, foi referendado pela Justiça Eleitoral e por todos os órgãos públicos e tribunais da Bahia e da União, que expediram todas as certidões de probidade e Nada Consta, atestando que Joyuson é ficha limpa e está habilitado para concorrer ao pleito no dia 2 de outubro.

Emocionado, durante as caminhadas e comícios da campanha, o líder dos utinguenses tem sempre afirmado: “Fui vítima de uma grande perseguição política que atingiu minha vida e me fez sofrer muito, mas minha família e meus amigos sempre estiveram do meu lado, e nós sempre acreditamos que um dia a Justiça revelaria a verdade da minha inocência”.

Candidato amparado pela justiça

Motivado pelos líderes políticos, amigos e centenas de famílias do município, Joyuson decidiu registrar sua candidatura, formando uma chapa com o advogado e correligionário, Atila Karaoglan, que foi candidato em 2012 com apoio de todo o grupo, trazendo uma bagagem eleitoral de 3.969 votos.

Na segunda semana de setembro, precisamente no sábado 10, o juiz eleitoral Carlos Roberto Silva Junior, da 69ª Zona Eleitoral, reconheceu na sentença publicada nesta data, que Joyuson preencheu todas as condições legais para o registro da candidatura, citando que o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação. “As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade”, citou o magistrado em sua sentença, assim concluindo: “Isto posto: a) julgo aptos os candidatos Joyuson Vieira Santos, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 17 com a seguinte opção de nome: JOYUSON; e Atila Santana Karaoglan, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, sob o número 17, com a seguinte opção de nome: ATILA; b) DEFIRO o pedido de registro de candidatura da chapa majoritária da coligação A força do Povo (PSL, PSDB, PTN, PTB, PPL, PV, PP)”. Assim sentenciou o Juiz.

Com este reconhecimento da Justiça, da sua condição de ficha limpa, Joyuson vem articulando sua campanha com serenidade e muita garra, conquistando a cada dia novos adeptos, despontando como o favorito para vencer o pleito em 2 de outubro.

Certidões

Todos os órgãos públicos da federação, especialmente os tribunais de justiça, concederam a emissão de certidões negativas atestando o Nada Consta, eliminado qualquer indicio que pudesse desabonar a candidatura de Joyuson Vieira. A começar pelo Tribunal Federal Regional da 1ª Região da Bahia e o Tribunal Superior Eleitoral – TSE (Brasília), que certificaram nada constar que gere inelegibilidade para a candidatura do líder utinguense. O Tribunal de Justiça da Bahia – TJBA, também foi enfático como os demais tribunais, ao constar na certidão: “Certifico, atendendo ao disposto na Lei 11.791 de 06-07-2009, que revendo os registro de distribuições … Nada Consta na Justiça Estadual de 2° Grau contra o requerente Joyuson Vieira Souza”.

Resta provado pela Justiça, que Joyuson é candidato sim, respaldado por todos os seus direitos eleitorais. Confira abaixo as Certidões expedidas pelos tribunais a favor da candidatura e da elegibilidade de Joyuson Vieira: