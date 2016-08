Ministério Público adverte ao prefeito João Filho sobre os gastos excessivos com os festejos juninos

Em pleno dia dos festejos de Santo Antônio, 13 de junho, o gabinete do prefeito João Almeida Mascarenhas Filho foi surpreendido por uma Notificação Recomendatória do Ministério Público, alertando para que “se abstenha de realizar gastos elevados por parte do Município na organização dos festejos juninos e outros eventos similares ao longo do ano” diz a íntegra do documento. Assinada pela promotora pública Maria Anita Araruna Correa, que assumiu recentemente a 4ª promotoria de justiça da regional de Itaberaba, a Notificação do MP determina ainda ao prefeito que apresente no prazo de 10 dias, cópias dos contratos com músicos e bandas e respectivas modalidades de licitação; informar como são remunerados os empresários e produtores musicais; e se recebeu patrocínio em espécie de quais setores privados e quais eventos estão programados para o ano de 2016. A promotora Anita Araruna expediu cópias do documento para a redação de O Paraguaçu e demais órgãos da imprensa local, solicitando a divulgação, assim como para a Câmara de Vereadores, para conhecimento do plenário do Legislativo. Leia abaixo a íntegra do Notificação Recomendatória do MP: