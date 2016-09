Militantes do PT agridem servidor municipal a mando do prefeito de Boa vista do Tupim

A onda de violência e mentiras, tem sido a maneira escolhida pelos militantes do PT e cabos eleitorais orientados prefeito Gidú Passos Trabuco (PT), de Boa Vista do Tupim, para barrar o crescimento do candidato Dinho Campos (PSDB), cuja aceitação entusiasmada da população tem arrastado pra baixo a hipótese de reeleição do alcaide. Nesta semana, o PT criou nova tática para confundir o eleitorado. Partiu para a armação de falsas ocorrências, causando transtornos para vítimas inocentes.

Na manhã desta terça-feira, 20/09, a vítima desse tipo de maracutaia do PT, foi o servidor público municipal concursado, Marcio Alves de Almeida, conhecido por Cinho, que foi agredido violentamente pelo cabo eleitoral Wagner de Waldério, logo pela manhã, às 8h00, quando Cinho terminou de assinar o ponto na Diretoria de Obras e estava a prozar com os colegas de trabalho Dilsinho e Besourinho. “Ele já desceu do carro me agredindo com palavras de baixo calão, vagabundo, pilantra, dIscarado, me acusando que estava na madrugada tirando as propagandas do PT, rasgando e praticando vandalismo”, denunciou Cinho perante o delegado de polícia civil, Marcos Alessandro, ao registrar a ocorrência. “O sujeito partiu pra cima, mim agredindo violentamente com empurrões, e eu inocente, sem saber do que se tratava”.

Farsa montada

Várias pessoas moradoras da rua onde o PT afirma ter ocorrido a destruição dos cartazes de campanha, afirmaram que nunca viu nada nesse sentido. Na avaliação do candidato a vereador, Weldon Costa Bitencourt, (PSB nº 40.000), “Esse fato é uma armação do PT para se fazer de vitima diante dos eleitores, mesmo criando uma farsa contra a campanha decente da nossa coligação”.

Populares comentam na cidade que os políticos decentes e a população tupinense discordam desse tido de atitude comandada pelo prefeito do PT. “O desespero tomou conta do prefeito Gidú Gogó, que a gora está partindo pro o vale tudo, pensando que assim reverte a rejeição do eleitorado contra ele”, bradou a vereadora e candidata à reeleição, Osania de Almeida Santos da Silva Muniz, (PSDB n° 45.555). Indignado, diante de tantas atitudes que considerou “inconsequentes e perigosas, por parte desse prefeito incompetente”, o candidato Dinho Campos encaminhou a vítima para exames de corpo de delito e registro de queixa na delegacia, além garantir o apoio dos advogados que abrirão processos contra o agressor, por crimes de violência física, danos morais, calúnia e difamação.