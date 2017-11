Milhares de pessoas são beneficiadas com as ações e projetos da Prefeitura de Milagres

A cada dia a nova gestão pública do município de Milagres vem inovando em suas realizações e projetos, levando inúmeros benefícios sociais, educacionais, agrícolas e de infraestrutura para a população, garantindo visível melhoria na qualidade de vida das comunidades e as pessoas. Benefícios pontuais de efeito direto na auto estima das crianças, jovens e adultos carentes, tem chegado nas comunidades, como nunca antes se realizara, como o simples corte de cabelo, ou uma escovação capilar, que beneficiam muita gente como ocorre durante o Programa Itinerante “A Prefeitura Perto de Você”. Dentre as demais novidades registram-se o incentivo à agricultura familiar que atualmente, fornece os gêneros alimentícios que chegam à Merenda Escolar.

Gestando uma visão moderna focada no futuro das novas gerações, o prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), atraiu para o município os programas de inserção tecnológica, firmando convênios e investindo recursos próprios do município, que garantem a elevação do nível de ensino, proporcionando a informatização em todas as comunidades urbanas e rurais. Diante destas medidas, a Internet gratuita já chegou na comunidade das Duas Irmãs, sendo meta do Governo da Reconstrução levar o acesso às tecnologias em todas as localidades.

“A nossa merenda escolar melhorou 100 por cento, ofertando aos nossos alunos frutas e hortaliças frescas produzidas pelos agricultores familiares, que agora fornecem gêneros alimentícios de primeira qualidade”, disse a secretária de educação, destacando que logo no início do ano letivo, a prefeitura firmou o convênio com o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PENAE. A secretária salienta que em relação às gestões passadas, quando a merenda era composta apenas de produtos industrializados, como biscoitos e quisucos, hoje as crianças tem acessoa a uma alimentação balanceada com muitas frutas e produtos naturais da agricultura familiar que passou a ser incentivado no município.