Milagres mobiliza os motoristas para a Festa de São Cristóvão

A cidade de Milagres iniciou os preparativos para mais um evento religioso, a Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, que acontecerá no próximo dia 25. Promovida pela Igreja Católica, a festa é precedida do novenário que teve inicio no último domingo 16, com as celebrações acontecendo todas as noites na Capela do Morro de São Cristóvão, situado na margem da BR-116 (Rio-Bahia), que atravessa cidade formando a Avenida Lomanto Júnior.

Os motoristas, motociclistas e perueiros participam do novenário, que a cada noite atrai agradável movimento de pessoas, visitantes e fiés, nas escadarias que dão acesso pelo grande lajedo de pedra balsática, até a chega da Capela situada no alto.

Turismo religioso

A cidade de Milagres tem se consolidado como um destino do turismo religioso no Trade turístico baiano, sendo muito frequentados os eventos religiosos que marcam seu calendário anual. Este ano a Festa de São Cristóvão vem recebendo apoio da Prefeitura, que promoveu melhorias na iluminação do Morro de São Cristóvão e instalou toldos para as celebrações e a decoração do local, garantindo mais segurança e bem estar para os visitantes, fieis e romeiros.

As celebrações de encerramento na manhã do dia 25, contará com a participação especial do Pe. Nilvandro Oliveira, pregando a Missa Festiva. Durante o novenário coordenado pelo Pe. Neivaldo Carvalho, vários párocos das vizinhanças estarão celebrando as novenas como os vigários, Antenor Loureço no domingo de abertura, 16; Raimundo Costa de Santana na segunda-feira, 17, José Filho na terça-feira, 18; Cristóvão Brito na quarta-feira, 19; Gilton Abreu na quinta-feira, 20; José Ivan na sexta, 21; ficando o sábado aos cuidados do pároco Neivaldo.