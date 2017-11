Milagres ganha mais segurança com a Base PM CIPE e prefeito anuncia mais de R$3.0 milhões em novos investimentos

Nesta sexta-feira, 24, a população do município de Milagres conviveu um clima de festa diante da inauguração das instalações da Base da Companhia Especializada de Policia Militar CIPE Chapada, atraindo as atenções de expressiva multidão e a presença de forte contingente de PMs e viaturas policiais. O entusiasmo tomou conta da população quando o prefeito Cézar Rotondano Machado, popular Cézar de Adério (PP), anunciou que ainda este ano a Prefeitura estará iniciando várias obras e serviços que totalizarão investimentos na ordem de R$3.470.000,00 beneficiando vários setores da coletividade. “Além da segurança a instalação da Cipe vai ajudar a nossa economia local, com mais visitantes parando em nossa cidade mais protegida”, disse o prefeito Cezar de Adério.

O evento contou com a participação do comandante da CIPE Central, sediada em Jequié, Major PM Fabio Rodrigo de Melo Oliveira, que agradeceu pelo ”carinho e atenção com que a Base foi recebida pelo povo milagrense, com detalhes que a gente vê a diferença no acolhimento”. Também discursou o Ten Cel Valter Araújo, fazendo um histórico do policiamento especializado da Caatinga, que nasceu na microrregião de Irecê. Sendo seguido pelo comandante da CIPE Chapada, Maj PM Ricardo Passos, que agradeceu os esforços do prefeito pelas confortáveis instalações da Base CIPE. Esteve também prestigiando o evento o Ten Cel Francisco Issa, comandante do 11º Batalhão PM de Itaberaba, autorizou a entrega de duas motocicletas para os serviços de policiamento.

Investimentos acima de R$3.0 milhões

Destacando as execuções realizadas nos dez meses do Governo da Reconstrução, o prefeito Cézar de Adério disse que a chave do sucesso administrativo é a união de todos os milagrenses. Citou que a união de esforços junto aos setores dos governos estadual e federal, conseguiu a aprovação dos seguintes investimentos: Verba de R$210 mil para reforma do Hospital Municipal e mais de R$900 mil para compra de equipamentos para o hospital e posto de saúde; Outra verba de R$1.2 milhão para pavimentação e urbanização das ruas aos fundos do hospital; e mais uma verba de R$400 mil para compra de 5 veículos para a frota municipal. Além da verba de R$660 mil para a construção da Unidade Básica de Saúde da Sede. As novas obras empolgaram a população diante da futura geração de emprego renda e melhorais para toda coletividade.

Além das patentes militares o evento atraiu a participação do deputado estadual Aderbal Caldas (PP), o prefeito de Itaberaba Ricardo Mascarenhas (PP), acompanhado pelo sec. Governo David e o vereador Gerson Almeida (PTdoB). Além de vereadores e lideranças de Nova Itarana, Amargosa e Iaçu, cuja delegação composta pelos vereadores Cesar Magalhães (PSC) presidente da Câmara e Piriri Andrade (PPS), além dos vereadores locais, secretários e assessores.