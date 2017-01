Mesmo enfrentando dificuldades o prefeito Dinho Campos realiza boas ações em Boa Vista do Tupim

Há 15 dias que assumiu a gestão pública do município de Boa Vista do Tupim, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), não desanimou diante do caos deixado pela péssima administração do PT, e já está realizando serviços essenciais que beneficiam a população. “Não é fácil administrar um município como nós pegamos”, afirmou Dinho durante entrevista em seu gabinete. A cada momento me deparo, realmente, com muitas dificuldades. Encontrei 20 obras paralisadas em todo o município, inacabadas, e agora aparecem as dívidas. A Coelba me apresentou contas atrasadas que totalizam R$230 mil, a Embasa apresentou um débito de R$750.000,00, revela o prefeito Dinho, surpreso com tantos desmandos que ocorreram nos últimos 4 anos.

“Não tenho ainda notícias sobre os HDs que foram retirados dos computadores da prefeitura”, lamenta o prefeito. Foi instaurado um inquérito policial, para encaminhar o caso para a Justiça, tomar as devidas providencias”, anuncia o prefeito com determinação. Há 15 dias sem a regularização das contas bancárias da prefeitura, o prefeito Helder Campos diz que “o Banco do Brasil peca muito com esse atraso, pois ainda não podermos fazer um único pagamento. As senhas ainda estão sendo feitas e não dispomos nem de extrato das contas”.

Ainda assim, Dinho anuncia que a máquina pública já voltou a funcionar.

Limpeza pública e hospital funcionado

“Nestes primeiros 15 dias já realizamos muitas coisas, como a limpeza pública da cidade e povoados, que estavam sujos e abandonados. Estima-se que estamos retirando das ruas mais de 400 toneladas de lixo, sujeira e entulhos”, informa Dinho durante a entrevista ao nosso editor Salvador Roger.

A saúde estamos retomando aos poucos. Os postos de saúde já dispõem de remédios, o Hospital Municipal já dispõe de médicos plantonistas trabalhando 24 horas, são 12 profissionais de medicina. Para se ter uma ideia, há anos sem realizar um parto, cinco mulheres pariram com assistência médica adequada em nosso Hospital Municipal, anunciou Dinho, comemorando essa vitória das mulheres boavistenses.

Já iniciamos no último sábado, pela prefeitura, o transporte de apoio aos feirantes dos assentamentos e povoados para vender seus produtos agrícolas ou fazer compras na feira livre da cidade.

Futuras obras

Dinho informou que esteve em Brasília, onde conta com o apoio do deputado federal Jutahy Magalhães (PSDB), que aprovou duas importantes emendas: R$800.000,00 pra equipar o Hospital Municipal e os PSFs, devendo ser liberada no segundo semestre deste ano. Outra emenda de R$500.000,00 vai pavimentar e urbanizar a avenida que liga o Bairro As Populares, para ser equipada com pistas de atletismo, ciclismo, arborização, sendo uma futura avenida modelo da nossa cidade.

Junto à Bahia Pesca, o prefeito revela que “iniciamos entretimentos para retomar o incentivo da piscicultura em nosso município”. Neste sentido já houve uma reunião com as associações rurais que discutiram as futuras melhorias.

O prefeito revela que o ano letivo inicia com dificuldades, com muitas escolas precisando de investimento em limpeza. Para tanto Dinho anuncia que a prefeitura vai investir R$500.000,00 para reformas da rede de ensino, sendo R$350 mil na cidade e mais R$150 mil nas escolas rurais.

A concluir sua entrevista, Dinho lembras que “vamos administrar com um planejamento estratégico, discutindo com os secretários e os vereadores a nova gestão pública do nosso município”.