Merenda escolar ganhou mais qualidade e uma Central de Alimentos em Boa Vista do Tupim

Merenda na dose certa, com mais qualidade, gêneros diversificados, proteínas e carboidratos, estão chegando para os milhares de estudantes da rede municipal de ensino de Boa vista do Tupim, que é fortalecida pela reestruturação de uma Central de Alimentos, onde se prepara com alto nível de higiene os alimentos que são distribuídos nas escolas. Localizada no centro da cidade, a Central de Alimentos encontra-se devidamente equipada com cozinha dotada de fogões e aparelhos industriais; sala de refrigeração com freezers e geladeiras; depósito de gêneros alimentícios não perecíveis; refeitório e sala de administração e nutrição, sendo acompanhada pelo nutricionista Adenilson, cadastrado no programa Nacional da Merenda Escolar – PENAE/MEC.

Revitalização

Conforme a diretora da Central de Alimentos, Edinorma Santos Meira Figueredo, a merenda é preparada pelo carinho e cuidados de 9 cozinheiras e auxiliares, além da auxiliar de administração e o nutricionista. Ela esclareceu que a Central já existia desde os dois primeiros mandatos do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), que agora foi revitalizada pelo Programa de Modernização Estrutural desenvolvido pela nova administração.

Além da merenda escolar, a Central de Alimentos oferta refeições para o pessoal baixa renda que se desloca do interior do município para atendimento na cidade.

Compras da agricultura familiar

Através da Chamada Pública 001 a Prefeitura vem estimulando os agricultores familiares a fornecerem da produção de suas roças, os gêneros alimentícios como furtas, raízes, hortaliças, biscoitos, doces, compotas, beijus e farinhas, que serão adicionados à merenda escolar. Esta ação integra as orientações do PNAE, tendo o município beneficiando a produção de dezenas de agricultores familiares.