Marido mata mulher a golpes de machado em assentamento em Wagner

Um crime violento foi cometido pelo agricultor assentado, Lucival Martins, na noite desta terça-feira, 28, quando matou a golpes de machado a sua própria mulher, enquanto ela dormia em sua casa no Assentamento São Sebastião do Rio Utinga, também conhecido por Pega, em Wagner. Após o bárbaro crime, o assassino que é muito conhecido pelos vulgos Gazo ou Banco, encontra-se foragido, sendo procurado pela policia por toda a região. A delegada Meire Macedo, substituta na delegacia de Wagner, encontra-se ausente do município, mas afirmou ao telefone da nossa redação que a policia já está no encalço do assassino.

O crime comoveu a localidade e todos os assentados e gerou surpresa no município e em toda região, pela extrema de barbaridade do crime. Conforme informações de um morador, em linha direta com o Watszapp da nossa redação, a vítima era uma jovem de 27 anos, mãe de três filhos com o seu algoz, menores de 7, 6 e dois anos, hoje órfãos.

O informante que pediu sigilo, enviou uma foto do assassino e declarou que o criminoso trabalhou na loja WS e tem parentes no povoado Simpatia, no interior do município de Lajedinho.