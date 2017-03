Marcelo Nilo confidencia a familiares que vai apoiar Lídice da Mata

Depois de ter sido fritado em público – por meio de notícias na imprensa –, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PDT), confidenciou a familiares que vai apoiar a candidatura da senadora Lídice da Mata (PSB) ao governo do Estado.

A relação de Lídice e Nilo sempre foi boa, desde que sentavam no mesmo banco da oposição na Assembleia Legislativa. Várias conversas já foram travadas entre a socialista e o presidente do Legislativo, mas nada que desaguasse em apoio, uma vez que Nilo nutria e esperança de ser o vice na chapa encabeçada por Rui Costa (PT). A esperança ruiu ontem, com direito a voz embargada como sinal de mágoa.

Em entrevista recente, Lídice mostrou que está de braços abertos para Nilo. “Marcelo é bem-vindo na nossa chapa, nosso convite é para Marcelo nao apenas porque não foi escolhido (na vaga de vice na chapa governista), mas pela história política. Ele é o mais antigo deputado de oposição ao carlismo”.

Ontem, após perder todas as esperanças de ficar na chapa majoritária governista, Marcelo Nilo chegou a afirmar que a mulher e as filhas vão votar em Lídice. Ontem mesmo ele já havia confidenciado que também iria para o ninho socialista. Entretanto, como politica é igual a nuvem, a informação confirmada hoje, pode não se materializar amanhã. O jogo político está em curso.