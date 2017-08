Marcão assume o mandato em Lençóis decretando situação de emergência

Após sete longos meses de disputas judiciais, a população do município de Lençóis acompanhou a posse, no último dia 10, do prefeito eleito Marcos Airton Alves Araújo (PRB), o popular Marcão, que apesar de vencedor das eleições de 2016, com 2.411 votos, teve sua posse negada pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE que, equivocadamente, declarou eleita a segunda colocada, Vanessa Senna (PSD) que teve apenas 2.341 sufrágios.

Trabalhando em ritmo acelerado, despachando até aos domingos, o prefeito Marcão, iniciou seu segundo mandato ancorado pelo Decreto 001, que estabeleceu situação de emergência administrativa e financeira, diante das dificuldades encontradas. Empossado sem transferência de cargo e sem receber nenhuma informação sobre os processos administrativos em curso, Marcão critica a falta de compromisso dos ex-gestores que apagaram dos computadores, todos os bancos de dados da administração pública. “Desrespeitaram as normas dos tribunais que determinam a obrigação de preservar os arquivos e prestar informações ao sucessor”, reagiu Marcão.

Decisão do TSE

Marcão foi reconhecido como prefeito de fato e de direito, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que no dia 7, concedeu uma liminar contra a ação cautelar movida pelos opositores, que foi derrubada por sentença do ministro relator Admar Gonzaga.

Analisando que a rejeição das contas dos exercícios de 2009, 2010 e 2012, por decreto do Legislativo Municipal, contrariando a decisão favorável do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, não determinou a inelegibilidade do Marcão, assim arguiu o ministro relator na sua decisão liminar: “Por outro lado, desconsiderar este fato superveniente constitui grave violação à soberania popular, traduzida nos votos obtidos pelo autor, plenamente elegível antes do encerramento do processo eleitoral, isto é, da diplomação dos eleitos”.

De janeiro até a sentença do TSE, o município vinha sendo administrado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Florisvaldo Bispo dos Santos, o Flor Guia (PP) que, eleito vereador com apenas 113 votos, exerceu o mandato de prefeito por conta do imbróglio judicial.