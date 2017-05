Manifestantes protestam em São Paulo e Brasília após denúncia contra Temer

Com gritos de “Fora, Temer”, o grupo carrega faixas em pedindo o impeachment do peemedebista; movimentos sociais e sindicais lideram o protesto

No dia em o jornal O Globo divulgou a notícia de que o dono da JBS, Joesley Batista, teria gravado Temer autorizando a “compra do silêncio” do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), manifestantes marcharam pela Avenida Paulista, em São Paulo, e se concentram em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília.

Cerca de 1000 pessoas realizam protesto na noite desta quarta-feira (17) em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, horas após a divulgação de áudios em que o presidente Michel Temer concorda com plano do empresário Joesley Baptista para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Por volta das 22h, os manifestantes bloquearam completamente o sentido Consolação da principal avenida da capital paulista. (Fonte: Último Segundo – iG)