Manifestações contra reforma da Previdência sacudiram o Brasil e Itaberaba

Manifestações atingem todo o País nesta quarta-feira (15) com a participação de diversas categorias. Além de metroviários e motoristas de ônibus, também participam bancários, químicos, metalúrgicos, estudantes e professores. Os protestos transcorreram ao longo de todo o dia, especialmente nas capitais e em Brasília. As manifestações foram organizados pelas centrais sindicais, além de movimentos como CUT, CTB, CNTE, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. Centros estudantis participam, tais como o diretório acadêmico da USP, que já deram início a manifestações às 6h desta quarta-feira.

SINDSERV mobilizou centenas de pessoas na manifestação em Itaberaba

Muitos professores, estudantes e lideranças populares se uniram ao movimento encabeçado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaberaba – SINDSERV, contra as reformas propostas pelo Presidente Michel Temer, já em discussão no Congresso Nacional. A manifestação percorreu as ruas a avenidas da cidade e encerrou na praça Flávio Silvane, onde fica o centro financeiro do comercio local.

Em Brasília manifestação 10 mil pessoas

Milhares de manifestantes protestam desde a manhã desta quarta-feira, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contra a reforma da Previdência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), o ato reúne cerca de 10 mil pessoas. Os dois sentidos do Eixo Monumental foram interditados pela polícia, entre a Catedral e o Congresso.

Atos fecham ruas do Centro de SP

Ao menos seis manifestações ocorreram nas ruas de São Paulo nesta quarta-feira (15). Os atos são parte dos protestos organizados por sindicatos e pela sociedade civil em todo o pais contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo federal e em tramitação no Congresso Nacional. O ato terminou por volta das 20h.

Protesto fecha Av. ACM, em Salvador, por quase 4h

Um grupo de manifestantes realizou um protesto que durou quase a manhã inteira, na Avenida ACM, em frente ao Shopping da Bahia, uma das áreas mais movimentadas de Salvador. O ato reuniu pessoas contrárias à reforma da Previdência e também ao governo do presidente Michel Temer. A concentração começou por volta das 7h desta quarta-feira (15) e o bloqueio das pistas foi finalizado às 11h15. Segundo informações dos organizadores, 10 mil pessoas participaram da mobilização. A Polícia Militar informou que não dará estimativas de público.

A manifestação, que está vinculada a uma série de mobilizações nacionais, fechou por volta das 7h30 de forma integral a Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Avenida Paralela. A Polícia Militar fez o monitoramento do protesto, que ocorreu de forma pacífica. (Redação com colaborações do G1, ATarde, Correio Brasiliense. Fotos locais Sindserv com apoio Kleber Pinheiro).