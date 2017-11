Major PM Muniz foi homenageado com a Medalha do Mérito Visconde de Itaparica

No último dia 24 de agosto, diversos militares foram agraciados com a outorga da Medalha do Mérito Visconde de Itaparica, em ato solene realizado na Vila Militar do Bomfim, em Salvador. Dentre os oficiais, o Major PM Muniz, que atualmente comanda a 42ª Cia. PM de Lençóis, na Chapada Diamantina.

O evento realizado pela Polícia Militar da Bahia na área cívica da Vila Policial Militar do Bonfim, na avenida Dendezeiros, em Salvador, antecipou as comemorações do Dia do Soldado, que ocorre sempre em 25 de agosto.

Foram entregues as medalhas do mérito Marechal Argolo – Visconde de Itaparica a 132 policiais militares, que contribuíram para o progresso da corporação nos serviços prestados à sociedade, e 14 integrantes receberam a Medalha do Mérito Policial Militar, dentre eles o Maj. PM Muniz, pelos considerados, notáveis serviços à causa pública e relevante ação no desempenho da profissão.

Atualmente a Polícia Militar conta com 31 mil policiais militares na Bahia, destes 17.034 são soldados.

A Medalha

A Medalha do Mérito Marechal Argolo – Visconde de Itaparica foi instituída em 1978 e destina-se a premiar os integrantes da corporação que se distinguiram no cumprimento do dever policial-militar. Podem ser agraciados ainda militares das Forças Armadas, de outras polícias militares e pessoas da sociedade, que pelos serviços prestados tenham se tornado credores de homenagem da Polícia Militar.