Mais de 6 mil pés de maconha erradicados no interior baiano

Cerca de 6.800 pés de maconha foram erradicados por prepostos da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Semiárido) em uma roça cultivada no distrito ribeirinho do São Francisco, Ibiraba, município de Barra, 673 km de Salvador.Uma denúncia anônima ajudou na localização da plantação, cujos pés tinham no máximo 30 cm de altura. De acordo com nota da PM, divulgada nesta segunda-feira, 1º, não havia ninguém no lugar no momento em que os policiais chegaram.O plantio era irrigado com água de uma lagoa marginal ao rio São Francisco, de forma rudimentar, com a utilização de baldes. Parte da droga foi incinerada na própria roça. O restante, junto com os utensílios, como baldes e bombas de aplicar herbicidas apreendidos, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil na cidade de Barra.O trabalho dos policiais faz parte da Operação Terra Limpa, intensificada a partir do mês de junho e que desde o início deste ano já erradicou 159.819 pés de maconha na região do vale do São Francisco. Fonte A Tarde