Mais de 20 mil pessoas ao dia, assistiram aos shows da maior Festa dos Vaqueiros de Milagres

Sucesso de público, de organização e dos grandes espetáculos musicais, marcou o êxito da primeira grande Festa dos Vaqueiros, organizada pelo Governo da Reconstrução de Milagres. Atento a todos os detalhes e presente em todas as etapas de realização dos festejos, o prefeito Cézar Rotondano Machado (PP), mais conhecido como Cézar de Adério, não escondia sua satisfação e alegria, por ver todos os milagrenses felizes, recepcionando com carinho os milhares de turistas e visitantes.

“Olha que paz e quanta animação o povo trouxe para as ruas da nossa cidade, fazendo desta Festa dos Vaqueiros um harmonioso encontro de amigos e famílias”, expressou o prefeito Cézar de Aderio, quando percorreu o circuito da festa acompanhado dos deputados, federal Lucio Vieira Lima (PMDB), e estaduais Aderbal Caldas (PP) e Sandro Regis (DEM), a prefeita Vera Lucia Maria dos Santos (PR, Maragogipe), o ex-prefeito Nixon Duarte Muniz Ferreira (PMBD, Iaçu) e o corregedor de justiça Alberto Raimundo Gomes dos Santos, que no sábado assistiram ao megaespectáculo do cantor Alcymar Monteiro, seguido por Danniel Vieira.

Cálculos dos organizadores revelaram que multidões em torno de 20 mil pessoas, assistiram aos shows nas noites de sexta, sábado e domingo, comprovando o êxito da festa que transcorreu sem ocorrências policiais, com muita paz.

Missa solene, Argolinha e Paredão

Uma grande multidão de fiés católicos e romeiros superlotaram com suas caravanas, as ruas e adjacências do Santuário de N.S dos Milagres, onde os vaqueiros foram saudados na manhã do domingo, em missa solene celebrada pelo Pe. Neivaldo Carvalho, auxiliado pelos padres Antenor (Itatim) e Valdson (Salvador). Animando a liturgia teve a cantoria folclórica do Terno de Reis de Lajedo do Tabocal.

Outro momento de grande agito musical foi a concentração do 1º Encontro de Paredões, uma novidade da Festa dos Vaqueiros, que atraiu milhares de jovens curtidores dos grandes aparelhos de som, que invadiram as ruas e avenidas da cidade.

No final da tarde, a Corrida de Argolinha, atraiu dezenas de vaqueiros e cavaleiros, que disputaram prêmios correndo em duplas no Prado montado pela Prefeitura, sendo premiados Jorge de Itaquara, Venele do Jatobá e Agnaldo do Recreio. Do desfile de vaqueiros, foram premiados com troféus os vaqueiros encourados Raimundo, Gildázio e Dilemar.