Mais de 100 lideranças e famílias aderem a eleição de Dinho e esvaziam a campanha de Gidu do PT

Na noite dessa segunda feira (30/08) a população de Boa Vista do Tupim presenciou um ato inédito na politica local, quando viu uma imensa multidão de eleitores lotarem as ruas levando á frente, em festa, mais de 100 líderes populares e muitas famílias, que abandonaram a campanha da reeleição do prefeito Gidu Trabuco, do PT, e passaram a apoiar a candidatura da dobradinha, Dinho Campos e Léo Satélite, que despontam com mais força e favoritismo para vencer as eleições no dia 2 de outubro. Até sindicalistas seguidores tradicionais do PT e que lutaram muito para garantir a eleição do Trabuco, em 2012, aderiram a Dinho e participaram da longa caminhada, para encerrarem no palanque com discursos de inflamada revolta. Dentre os sindicalistas revoltados lá estava Dona Nelma, secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com todos os seus familiares, afirmando em palanque: “Há 40 anos acompanho a política e nunca votei no grupo de Dinho, mas hoje estou aqui para garantir meu voto no 45, para acabar com os desmandos deste prefeito, que tentou inclusive acabar com nosso sindicato”. Ao lado dela, no palanque, também estavam o presidente do STR, João João Aparecido Teixeira dos Santos e o sindicalista pioneiro da região, Seu Felipe, presidente da Associação do Assentamento Macambira, que também repudiou a reeleição do prefeito e reconheceu a capacidade e seriedade administrativa de Dinho na prefeitura.

Repúdio ao mau gestor

O casal, Isania e Sampaio confessaram disposição em ajudar Dinho a derrotar Gidu.

A concentração das lideranças e famílias que aderiram a favor de Dinho, começou cedo no sitio Sampaio, a 1 km da cidade, e de lá, caminharam apoiados por grande multidão de populares e centenas de motociclistas, seguindo até a casa de Dinho, de onde levaram o candidato percorrendo a Av. 18 de Fevereiro, superlotada de gente, indo até o palanque em frente ao comitê, na praça Ruy Barbosa. Entusiasmados e confessando felicidade por apoiar a campanha de Dinho, lá estavam Seu Raul, um dos líderes do Movimento dos Sem Terra – MST; Jairinho da Escola Família Agrícola; Isania, comerciante do Mercadinho; Seu Crispim, militante do MST e presidente do Assentamento Sião; o agricultor familiar, Seu Nivinho, da Lagoa do Boi; o motorista Deni da caçamba, que disse ter votado no PT “iludido pelas promessas falsas de Gidu”; Dona Ninha e seu esposo Beto da Cabrita, que confessou estar revoltada com a falta de consideração do prefeito petista, “que não deu emprego e fez o pior, botou meu marido que é vaqueiro pra carregar pedra na estrada”, disse no palanque, bastante decepcionada.

Revolta nos assentamentos do MST

Pelos discursos inflamados dos lideres do MST que subiram no palanque, foi denunciado que o prefeito petista foi o pior de todos para os assentamentos da reforma agraria. “Esse prefeito Gogó acabou com os carros de linha que socorriam nosso povo nas necessidades, acabou com o atendimento médico nos assentamentos e povoados e piorou os serviços de educação em todo o município”, reclamaram os líderes como Seu Trindade, militante do MST e presidente do Assentamento Santa Fé; Seu Zé Bordelo, agricultor familiar do Assentamento Barra Verde, petista de muitos anos, que vestia a camisa vermelha e corria nas campanhas de Gidu. Ele disse no palanque estar “arrependido de ter ajudado a eleger o pior prefeito da história de Boa Vista do Tupim”.

E assim, muitos outros homens e mulheres revoltados estão criando uma verdadeira onda de adesão à campanha de Dinho e Léo. O popular empresário, Cledino da Pousada, que apostou tudo na eleição do PT, agora é o coordenador da campanha da oposição liderada pelo PSDB e, ao seu lado, estão muitos outros como Seu Neto, agente comunitário de saúde, Dona Pixuca do Zuca e os sindicalistas Adauto e Marinalva. Ele, presidente licenciado em tratamento de saúde e ela, secretária do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Boa Vista do Tupim, que votaram antes em Gidu, hoje afirmam que o atual prefeito “é o primeiro inimigo público dos servidores municipais”, por isso, apostam na caminhada vitoriosa da campanha de Dinho Campos e Léo Satélite.