Magnata doa fortuna de US$ 8 bi em segredo e vive de aluguel

Doações para instituições ao redor do mundo fizeram Charles Feeney perder o título de um dos homens mais ricos do mundo. O ex-magnata tinha uma fortuna estimada em US$ 8 bilhões (R$ 25 bilhões) e resolveu doar quase todo dinheiro em segredo para associações.

Ao ser questionado justamente sobre a decisão de fazer as doações secretamente, Feeney afirmou que “não precisa explicar para todo mundo o que está fazendo”.

“Não o fiz para provar coisa alguma, exceto que, com sorte, o mundo agora é um lugar melhor porque peguei o meu dinheiro e o dividi entre muitas pessoas”, afirmou Feeney, em entrevista à BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

Feeney, hoje com 85 anos, terminou de distribuir a riqueza que conquistou como fundador de uma empresa pioneira de duty-free (ou free shop) – lojas especializadas em vender, sem encargos fiscais tradicionais, desde perfumes até bebidas alcoólicas e cigarros em aeroporto.

Atualmente, Feeney vive de aluguel em um apartamento modesto em São Francisco, na Califórnia. Ele guardou “alguns poucos milhões” – menos de US$ 10 milhões (R$ 33 milhões) – considerado valor necessário para viver tranquilamente com a mulher.

“Viver e desfrutar da vida da maneira que eu fiz até agora já está bom. Estou feliz com isso, e minha esposa também”, afirmou.

Doações

Dentre as entidades agraciadas estão algumas no âmbito de saúde pública e outras que fazem campanha pela paz.

Em 1982, o próprio Feeney criou a empresa Atlantic Philantropies, para canalizar as doações, onde de U$S1 milhão já foi usado em custos operacionais.

No final do ano passado, Feeney doou U$ 7 milhões (R$ 22 milhões) para ajudar estudantes da Universidade de Cornell (EUA) envolvidos em trabalhos comunitários.

Feeney é o filantropo americano que doou mais dinheiro ainda vivo. De acordo com a revista Forbes, ele liderou uma lista de percentual de doações em relação à fortuna, que inclui o megainvestidor George Soros – Soros que teria doado em vida cerca de 49% de sua riqueza atual – e o casal Bill e Melinda Gates (40%). Fonte: ATarde