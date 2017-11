Lucas revela que soube de demissão pela internet e relembra salários atrasados.

Em batalha jurídica contra o River-PI, o atacante Lucas Bacelar desabafou sobre a situação com o ex-clube. O jogador – que pede na 2ª Vara do Trabalho de Teresina mais de R$ 270 mil (R$ 270.546,38), valor referente a atrasos de salários, danos morais e assédio moral – revelou ter tomado conhecimento da sua dispensa através da internet. O atleta, revelação na época do acesso do Galo à Série C do Campeonato Brasileiro, lamentou a maneira como foi tratado e cobrou respeito.

– Para vocês saberem, eu só fiquei sabendo que fui dispensado pela internet. Teve uma reunião no River-PI com todos que foram dispensados. Aí o cara vem me dizer que esqueceu de informar. Só merecia o respeito do River-PI – disse Lucas.

Lucas ganhou projeção após aval do técnico Flávio Araújo para fazer parte do elenco profissional do River-PI em 2015. Ganhou o Campeonato Piauiense e participou da campanha que levou o River-PI à Série C, inclusive com gol nas oitavas de final contra o Estanciano, e do vice-campeonato da Série D. A virada do ano, contudo, não foi boa e o atacante esteve na lista de corte do Galo.

Lucas cobra na Justiça oito meses de salários atrasados, 13º e férias referentes aos anos de 2015 e 2016; além de multa por assédio moral, devido ao afastamento sem aviso, e danos morais, por atraso dos vencimentos.

– Sou apenas mais um entre vários na mesma situação – comentou Lucas, sobre os salários atrasados.