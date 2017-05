Luca Moreira comemora niver de 19 anos ao lado da atriz Rapha Antônia em restaurante de Niterói

Entrevistador e atriz mirim passaram noite juntos no restaurante Banana Jack em Icaraí.

O empresário artístico e entrevistador, Luca Moreira, passou o mês de comemoração do seu aniversário de 19 anos com muita emoção, e ainda por cima estilo!

O aniversariante celebrou na noite do último sábado (20) com uma noite maravilhosa ao lado de uma amiga muito especial, a atriz Raphaela Antônia, de 12 anos, e também na companhia de seus primos e amigos no restaurante temático Banana Jack, localizado em Niterói, cidade onde Luca reside.

Raphaela é nome confirmado no elenco do próximo filme de Wahington Carvalho, “Youtuber Kid – The Movie”, filme gravado em inglês que tem previsão para ser produzido ainda esse ano. No elenco também estarão a dupla de atrizes Ana Clara Conde e Gabriela Nascimento como protagonistas junto com Rapha.

Como entrevistador e colunista, Luca já entrevistou diversos nomes conhecidos presentes no meio do entretenimento brasileiro como Rafa Gomes (The Voice Kids), Caio Manhente, Milena Melo, Barbara Maia, Malu Falangola e Matheus Dias (Malhação), Leticia Pedro, Cauê Campos e Leticia Braga (Detetives do Prédio Azul); Além dos atores Thomaz Costa, Jean Paulo Campos, Fernanda Concon, Stefany Vaz e Larissa Manoela da franquia Carrossel.

Longa metragem

2. O filme tem previsão para gravação ainda esse ano, mais a data de lançamento ainda não está podendo ser revelada na mídia.

3. Além de assessor e empresário, vale falar que Luca Moreira também é primo da atriz Giulliana Succine, interprete da personagem Tânia (1ª fase) em “Malhação- Pro Dia Nascer Feliz”, compartilhando o mesmo personagem da atriz Deborah Secco. No mesmo ano, também teve uma participação em que fazia par romântico do ator Bruno Gagliasso, interpretando Thalita em “Sol Nascente”.