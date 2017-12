Loja do Magazine Luiza será inaugurada na manhã da segunda-feira em Itaberaba

Com suas instalações na Rua Ramiro Pimentel, 41, onde antes funcionou o agencia do Banco Itaú, no centro comercial de Itaberaba, estará sendo inaugurada na próxima segunda-feira, pela manhã, a loja do Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do País. Um mix de ofertas a preços baixos, estará sendo ofertado para a clientela que chegar nas primeiras horas. É o que garante o jovem gerente Tiago, que aposta no sucesso do empreendimento para a economia da região.

Neste sábado, uma carreata circulou pela cidade animando e convidando a clientela para marcar presença na abertura da loja.

Esta será uma das mais novas loja da rede Magazine Luiza, que na Bahia já está presente em 41 municípios, somando o total de 67 lojas, com maior presença em Salvador, onde atuam 15 lojas. A rede está presente nos seguintes municípios: Alagoinhas (1), Barreiras (1), Bom Jesus Da Lapa (1), Brumado (1), Camacari (2), Campo Formoso (1), Candeias (1), Catu (1), Conceicao Do Coite (1), Cruz Das Almas (1), Dias Davila (1), Euclides Da Cunha (1), Eunapolis (1), Feira De Santana (3), Guanambi (1), Ilheus (2), Ipiau (1), Irece (1), Itaberaba (1), Itabuna (3), Itamaraju (1), Itapetinga (1), Jacobina (1), Jaguaquara (1), Jequie (2), Juazeiro (1), Lauro De Freitas (1), Luis Eduardo Magalhaes (1), Paulo Afonso (1), Porto Seguro (1), Ribeira Do Pombal (1), Salvador (15), Santo Amaro (1), Santo Antonio De Jesus (1), Santo Estevao (1), Senhor Do Bonfim (1), Serrinha (1), Simoes Filho (2), Teixeira De Freitas (2), Vitoria Da Conquista (3) e Xique-Xique (1).