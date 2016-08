Loja AL Materiais de Construção premiou consumidora com um Pálio 0km

A campanha promocional de vendas, Feirão da Construção, realizada pela Loja AL Materiais de Construção, alcançou grande êxito e resultou na premiação de uma sortuda consumidora, a assistente social Lucélia Cerqueira de Almeida, que ganhou um veiculo Fiat Pálio 0km. Desfilando em seu carro próprio, Dona Lucélia, confessou ser muito grata a esta promoção da AL, ao ofertar um carro 0k para sorteio com os consumidores. Casada com o empreendedor Geraldo Bomfim, moradores do conjunto Alto da Bela Vista, em Itaberaba, Dona Lucélia disse que comemora até hoje com seus familiares o grande prêmio da sorte surpresa!Ao entregar as chaves do Palio 0km à ganhadora, a dinâmica empresaria Lindinalva Queiroz coroou com grande êxito a finalização da promoção da AL, que aqueceu as vendas da loja e motivou a conquista de centenas de novos consumidores, clientes e amigos. “A campanha foi um sucesso e nossa maior alegria foi entregar com pontualidade o prêmio prometido”, declarou a empresária Lindinalva.A campanha transcorreu desde o ano passado até meados deste ano, culminando com o sorteio no dia 26 de junho. A promoção marcou a fase de inauguração das novas e modernas instalações da Loja AL Materiais de Construção, que está localizada na Av. Luiz Viana Filho, nº 322, onde uma bela estrutura arquitetônica de dois pavimentos abriga o show-room de produtos para a construção. As novas instalações da Loja AL Materiais de Construção foi inaugurada festivamente no dia 10 de setembro de 2015.