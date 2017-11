Léo comemora aniversário, animado pela presença do prefeito Zé Ronaldo, de Feira

Muita confraternização e papo político marcaram a festa de aniversario, na noite desta sexta-feira, 17, do advogado Leonardo Moscoso, ex-candidato a prefeito de Itaberaba nas eleições de 2016, pelo PSDB. O evento contou com a presença do prefeito José Ronaldo (PSDB), de Feira de Santana, do deputado estadual Jânio Natal (DEM), registrando-se dentre os muitos convidados o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) de Boa Vista do Tupim, o vice-prefeito Saulo Roberto Dias (DEM) de Ruy Barbosa, o ex-vice prefeito de Itaberaba Delsuc Moscoso e esposa Piedade, pais do aniversariante, além dos vereadores da oposição, advogados, professores, familiares, lideranças politicas e comunitárias.

Satisfeito com o clima de harmonia e solidariedade do evento, Zé Ronaldo saudou Léo como “líder humilde e atuante, com perfil para chegar ao poder e transformar o município de Itaberaba”. Por sua vez, o aniversariante Léo respondeu qualificando o prefeito feirense como “o candidato ideal dos baianos para o Senado Federal”.

O clima foi de revitalização das propostas de candidatura de Léo, a prefeito em 2020, com muitos presentes comentando sobre a retomada do “Movimento do Leo”, que permeou a campanha do oposicionista na eleição passada”.