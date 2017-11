Leilão da Caixa oferece 90 imóveis, sendo dois de Itabeaba, com desconto de até 80% por toda Bahia

Noventa imóveis serão leiloados pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira, 16, com descontos de até 80%. São casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos em Salvador e no interior da Bahia. Em Itaberaba constam dois lotes 31 e 32, de duas casas situadas nas ruas Francisco Serra, 428, com 3 quartos em área de 300m²; e Rua Sevilha, 75, Lot. Bom Viver, com 2 quartos e área de 128m². Esses imóveis foram recuperados pelo banco por falta de pagamento do financiamento.

Interessados podem enviar o lance pelo site do leiloeiro oficial ou no dia do evento, que acontece no auditório da Faculdade Unipessoa, no edifício Metrópolis Empresarial, na rua Dr. José Peroba, 275, no Costa Azul.

Uma opção de imóvel em Salvador é um apartamento no edifício Villa Fiore, no Cabula, que está avaliado em R$ 278 mil e tem lance inicial de R$ 166.350,00. Também há um lote com um apartamento no edifício Morada dos Arcos, no Imbuí, que tem lance inicial de R$ 241.700 e é avaliado em R$ 378.930,17.

Uma casa de 2/4 em um condomínio fechado com piscina e infraestrutura em Lauro de Freitas também é ofertado a partir de R$ 184.700, sendo que o imóvel é avaliado em R$ 250 mil.

Quem arrematar os lotes terá que pagar 10% do valor total do lance vencedor de imediato, sendo que 5% é a comissão do leilão e 5% de sinal para a Caixa. O restante deve ser quitado em até cinco dias úteis, sendo que é possível usar o FGTS ou financiar.

Vale ressaltar que nos casos de imóveis ocupados, a desocupação será de responsabilidade do novo comprador. Fonte: CEF.