lª Mostra de Vacas de Leite produziu 160 litros para a Merenda Escolar em Boa Vista do Tupim

Os resultados foram considerados positivos como estimulo para a pecuária leiteira do município de Boa Vista do Tupim, a realização da lª Mostra de Vacas de Leite pela Cooperativa Coopertupim, encerrada no sábado, 18. Duran te o evento foram apresentadas 05 vacas na “vitrine” sendo três paridas e uma na fase do colostro (leite impróprio para o consumo humano).

Conforme Laudelino Martins, presidente da Coopertupim, “em quatro dias, incluindo sábado pela manhã, foram ordenhados um pouco mais de 200 litros de leite, sendo 160lt enviados para Merenda Escolar”. As vacas em exposição foram oriundas da Fazenda Santa Lúcia, situada na margem do Rio Paraguaçu, em Itaberaba, de propriedade do pecuarista Marquinhos do Leite. Dentre as matrizes, duas vacas apresentaram prenhez prevista para dezembro próximo.

Negócios

Durante as atividades da mostra, diversos proprietários rurais e criadores visitaram o pátio da cooperativa, que contou com o apoio da Prefeitura Municipal. O prefeito Dinho e o secretário de agricultura, Léo Satélite, estiveram sempre presentes prestigiando a iniciativa.

O evento marcado por várias palestras, motivou alguns negócios como a venda de bezerros e duas vacas comercializadas. A procura por bezerros foi significativa, entretanto, apenas dois foram expostos, comentou Laudelino, destacando que o sucesso da “vitrine leiteira” estimulou os organizadores a planejarem o próximo evento. “Estamos planejando a II Mostra de Vacas de Leite para os dias 7, 8 e 9 de dezembro vindouro, informou Laudelino.