Kátia Rabello e Simone Vasconcelos tomam banho de sol na prisão

Elas andaram por cerca de meia hora no pátio do presídio em Brasília.

Condenadas no processo do mensalão, a ex-presidente do Banco Rural, Kátia Rabello, e a ex-funcionária de Marcos Valério, Simone Vasconcelos, tomaram banho de sol pela manhã desta terça-feira (19) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Kátia Rabello, de blusa branca, toma primeiro banho de sol na penitenciária da Papuda. (Foto: Reprodução GloboNews)

Por volta das 10h30, elas caminharam pelo pátio do 19º Batalhão da Polícia Militar, no interior da Papuda, e conversaram entre si e com uma outra detenta. Kátia vestia uma calça jeans com blusa branca e carregava uma garrafa de água nas mãos. Já a Simone estava de roupa toda azul.

A ex-diretora da SMP&B Simone Vasconcelos (esq.) é escoltada por policiais militares durante banho de sol no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. (Foto: Ed Ferreira/Estadão Conteúdo)

As duas foram presas na última sexta-feira, em Minas Gerais, após mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. No sábado, foram transferidas, com outros presos do mensalão, para Brasília. Elas foram condenadas à prisão em regime fechado e têm direito a duas horas diárias de banho de sol.

Confira a situação das duas presas:

Kátia Rabello, ex-presidente do Banco Rural

– Pena total: 16 anos e 8 meses, dos quais 14 anos e 5 meses correspondem à parcela transitada em julgado e 2 anos e 3 meses à parcela pendente de recurso

– Crimes: formação de quadrilha (2 anos e 3 meses; pendente de julgamento); lavagem de dinheiro (5 anos e 10 meses); gestão fraudulenta (4 anos); evasão de divisas (4 anos e 7 meses)

– Regime inicial de cumprimento da pena: fechado

Simone Vasconcelos , ex-funcionária de Marcos Valério

– Pena total: 12 anos e 7 meses, dos quais 10 anos e 10 meses correspondem à parcela transitada em julgado e 1 ano e 9 meses à parcela pendente de recurso

– Crimes: formação de quadrilha (1 ano e 8 meses; pena prescrita); corrupção ativa (4 anos e 2 meses); lavagem de dinheiro (5 anos; dos quais 1 ano pendente de recurso); evasão de divisas (3 anos e 5 meses, dos quais nove meses pendentes de recurso)

– Regime inicial de cumprimento da pena: fechado