Justiça pode impugnar a candidatura de Gidu por não pagar multa eleitoral

O prefeito e candidato a reeleição João Durval Passos Trabuco Gidu, da cidade de Boa Vista do Tupim, pode ficar inelegível e perder o direito de manter sua candidatura nesta campanha, se a Justiça acatar a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura apresentada, no dia 20 de agosto, pela Coligação “Boa Vista Que Queremos”, composta pelos partidos PSDB / PMDB / PSB / PV / PSC / PPS / DEM / PP / PDT. Formulada pelo jurista Mauricio Oliveira Campos, especialista em direito eleitoral da capital baiana, a ação revela que Gidu registrou sua candidatura sem apresentar a Certidão de Quitação Eleitoral, que é expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, isto porque, o candidato, não pagou uma multa que lhe foi imputada pelo TRE, nas eleições de 2012. A ação pede a impugnação da candidatura do prefeito e também da sua candidata a vice-prefeita, a ex-vereadora Maria Elena Santos.

Multa de 5.000

A ação protocolada no Fórum de Itaberaba denuncia que o prefeito Gidu Trabuco, quando candidato nas eleições de 2012, foi condenado por praticar propaganda eleitoral antecipada e fora do período legal, sendo multado pela Justiça Eleitoral e obrigado a pagar R$5.0 mil reais. Ele recorreu junto ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, mas, o recurso não foi acolhido pela corte. Tentou embargo de declaração da sentença e até recurso especial junto ao TSE, sendo da mesma forma negado. Atualmente, a dívida está sendo cobrada pela Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, sendo o débito do prefeito inscrito na divida ativa nacional, passivo de cobrança judicial. Mesmo assim, com esta pendencia eleitoral, Gidu registrou sua candidatura no dia 15 de agosto e agora se encontra sob o crivo da Justiça, diante da ação que pede pelo indeferimento do registro da sua candidatura.

Outras multas

O prefeito Gidu foi alvo de outras multas como uma imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios, no dia 16 de junho, quando o TCM julgou procedente a denúncia das irregularidades constatadas nas contratações de servidores públicos temporários para o exercício de funções de magistério na rede pública de ensino, no exercício de 2013. O relator do processo, conselheiro Fernando Vita, determinou a formulação de representação ao Ministério Público Estadual e multou o gestor em R$2 mil.

O tribunal apurou na época que as contratações não foram precedidas de processo seletivo simplificado para a admissão dos professores temporários, tampouco foi devidamente justificada a sua necessidade excepcional.