Justiça libera Casa do Juiz para a prefeitura instalar a 5ª Companhia PM de Utinga

Envidando esforços para ampliar as condições de segurança para a população do município de Utinga, o prefeito Joyuson Santos Vieira (PSL) informa que esta semana o Tribunal de Justiça da Bahia autorizou o uso por comodato, da Casa do Juiz, para ser instalada a 5ª Cia Policia Militar, do 11º Batalhão.

“Este e mais um avanço importante na nossa luta diária para que meus conterrâneos utinguenses vivam uma vida de paz, com maiores forças policiais garantindo a segurança de todos”, comentou o prefeito ao apresentar o Diário Oficial com o ato de cessão de uso publicado pelo Tribunal de Justiça da Bahia – TJBA.

Ampliando a segurança

Este ano o município de Utinga vem experimentando uma nova fase na área da segurança, com a redução dos índices de violência e o aumento na estrutura dos órgãos de segurança na cidade. Joyuson lembra que nos primeiros 90 dias da atual gestão, em tempo recorde, alugou novo imóvel, reformou, equipou e instalou a nova sede da Delegacia de Policia Civil, que antes era “um verdadeiro pardieiro”, que chegou a ser motivo de denúncia do jornal O Paraguaçu, com larga repercussão na Bahia.

Nesse curto período de tempo, a atual administração de Utinga conseguiu junto ao Governo do Estado, a liberação de uma viatura 0km para a Policia Civil e outra viatura 0km para a Polícia Militar, garantindo maior desempenho das forças policiais nas investigações e combate ao crime.

Tendo acomodado as instalações da Policia Civil, a intenção do prefeito Joyuson Vieira é também ofertar melhores instalações padra as guarnições da Policia Militar. Para tanto, lutou e conseguiu a liberação da Casa do Juiz, onde a Prefeitura promoverá a reforma com recursos próprios e montará os equipamentos necessários para as operações de segurança pela PM.