Justiça Eleitoral abrirá ação de investigação contra a eleição de Ricardo Mascarenhas

Assim que a justiça voltar do recesso em 20 de janeiro de 2017, o Tribunal Regional Eleitoral dará andamento à Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), proposta pelo Ministério Público Estadual, que ofereceu forte denuncia de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio a favor da eleição de Ricardo Mascarenhas, que já foi diplomado no dia 15 de novembro. A denúncia foi apresentada perante a Justiça Eleitoral no dia 16/11, pelo promotor de justiça Thyego de Oliveira Matos, que incluiu como réus da ação o atual prefeito João Mascarenhas Filho, a 1ª Dama e secretária de ação social Maira Rodrigues Silva Mascarenhas, a vice-prefeita Maria José Santos Novais (reeleita na chapa com Ricardo) e a secretária de governo Marigilza Almeida Mascarenhas. Todos são acusados de corrupção eleitoral e da prática de vários crimes como suborno, boca de urna e compra de votos.

Desonra eleitoral

Foram visíveis e escancaradas, as artimanhas e ilicitudes eleitorais cometidas pelos líderes políticos dos Mascarenhas, antes e durante o período eleitoral. Gananciosos por poder, os irmãos sobrinhos e demais parentes envolvido na administração municipal, contando com o conluio dos vereadores aliados, candidatos a reeleição, transformaram a Prefeitura e os serviços públicos em verdadeiro balcão de barganha eleitoral e compra de votos. Fizeram de tudo, tanto na calada da noite, quanto à luz do dia, seja distribuindo cestas básicas, material de construção como areia, blocos, portas, telhas e todo tipo de beneficio que motivasse o eleitor conivente com a ilegal venda do voto.

A 1ª Dama Maira figura como ré em outra denuncia do MP, por uso do serviço público para fins eleitorais, tendo sido flagrada pelo promotor público em inspeção na Secretaria de Ação Social, que foi lacrada na semana da eleição, por conter centenas de cestas básicas que eram distribuídas aos eleitores. Todo tipo de maracutaia eleitoral foi, ora flagrado pela polícia ou o Ministério Público, ora denunciando pelos próprios eleitores beneficiados, quando das investigações do MP, demonstrando o incrível nível de vício e desonra do processo eleitoral.

Agressões

Na reta final da campanha e no domingo das eleições, 2 de outubro, o promotor eleitoral Thyego Matos e equipes da Policia Militar Rondesp, flagraram vários cabos eleitorais e aliados do prefeito João Filho, cometendo crimes eleitorais como a distribuição de material, boca de urna e compra de votos. A operação de repressão ao crime eleitoral rendeu 32 prisões de indivíduos ligados à campanha de Ricardo Mascarenhas, muitos deles servidores municipais que eram obrigados a praticar os ilícitos, sendo todos apresentados ao delegado regional Adolfo Barreto do Nascimento, para prestar depoimento e abertura do inquérito civil.

Naquele domingo de eleição, ocorreu um inesperado incidente envolvendo o prefeito João Filho e o jornalista Salvador Roger de Souza, quando este chegou ao complexo policial de Itaberaba, dando cobertura e fotografando a ação corretiva do MP e da polícia. Naquele momento o prefeito partiu para cima do editor, proferindo violentas calúnias e difamação, além de ameaçar o profissional de agressão física.

Flagrado por Roger, no momento em que tentava acobertar os seus apaniguados detidos pela polícia, o corrupto alcaide foi fotografado no exato momento em que partiu com violência para amordaçar e amedrontar aquele aguerrido profissional de imprensa, como forma de esconder seus crimes. Salvador limitou-se a exigir do alcaide o devido respeito público ao jornalismo livre. Policiais, agentes de polícia e todos os presentes ficaram supressos com a reação inconsequente, violenta e caluniosa do prefeito.